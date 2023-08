Avezzano, PROROGA TERMINI AVVISO PUBBLICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1003 DEL 22.08.2023 PER L’ACCESSO AL SERVIZIO GRATUITO DI STERILIZZAZIONE DI CANI PADRONALI (SOLO ESEMPLARI FEMMINE)

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

PROROGA TERMINI AVVISO PUBBLICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1003 DEL 22.08.2023 PER L’ACCESSO AL SERVIZIO GRATUITO DI STERILIZZAZIONE DI CANI PADRONALI (SOLO ESEMPLARI FEMMINE). proroga al 30 settembre 2023 (o comunque fino all’esaurimento delle risorse economiche disponibili sul capitolo di spesa 13071.04.0204 – I.D. 1554/2023), per l’accesso al servizio gratuito di sterilizzazione dei cani padronali (femmine); Requisiti: essere residenti nel Comune di Avezzano e proprietari dei cani “femmina”; essere in regola con l’iscrizione all’anagrafe canina regionale; avere un ISEE in corso di validità non superiore a €. 20.000,00; contributo ai beneficiari (uno a famiglia), pari ad euro 250,00. Per informazioni: Corpo della Polizia Locale – Cap. Maria Rita Sorgi – 086343141 – msorgi@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. aq.it AVVISO_PUBBLICO_RANDAGISMO DETERMINA SCHEMA DI DOMANDA

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/