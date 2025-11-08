Avezzano, Prorogata fino a 6 gennaio 2026 la durata della mostra “Sacrum” al Castello Orsini Colonna di Avezzano: un successo di pubblico e di gradimento

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il grande successo di pubblico e il forte gradimento riscontrato hanno portato Amministrazione comunale di Avezzano e organizzatori della mostra “Sacrum” a prorogarne l’apertura per tutto il periodo di Natale – La mostra, attualmente visitabile nel Castello orsini Colonna di Avezzano, infatti, avrebbe dovuto chiudere i battenti domani, domenica 9 novembre – si apprende dalla nota stampa. Invece, vista la grande affluenza di visitatori, e i commenti estremamente positivi se non addirittura entusiastici, hanno portato alla decisione di prorogare la mostra fino al 6 gennaio 2026 compresso, ovvero per tutto il periodo delle festività di Natale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mostra “Sacrum”, allestita negli spazi del Castello Orsini rinnovati dall’Amministrazione Di Pangrazio e allestita dalle curatrici Flavia De Sanctis e Daniela Villa, ha sancito il suo successo con la forza dei capolavori autentici del territorio marsicano – riporta testualmente l’articolo online. Pochi pezzi, ma selezionati con un rigore, nonché la presenza di altre novità come il piccolo e prezioso trittico in avorio del XIV secolo, che proviene dalla chiesa di San Nicola ad Alba Fucens, e le Bullae Indulgentiarium di Bonifacio VIII – 1295. La mostra, in tutto il periodo di apertura fino ad ora, ha catturato dapprima appassionati e turisti e, poi, ha calamitato l’attenzione delle scuole che hanno prenotato ed effettuato visite – Dal Paleolitico fino al contemporaneo, l’esposizione compone un racconto che mostra come nella Marsica l’arte sia stata spesso un riflesso della religiosità, un “sacrum” che plasma la forma, l’immagine, la materia stessa – si legge sul sito web ufficiale. È la prova che anche qui, lontano dai centri canonici, esiste un patrimonio degno di tutela, di ammirazione e anche di orgoglio – recita il testo pubblicato online. La mostra Sacrum, quindi, resterà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2026 con gli orari e le modalità già in vigore fino ad ora – si legge sul sito web ufficiale. Una occasione in più per non perdersi un’emozione e un esempio dello spettacolo che possono creare arte e cultura – si apprende dal portale web ufficiale.

