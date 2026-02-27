Avezzano, Pulizia dei fossi nelle strade fucensi del territorio di Avezzano effettuata dal Comune. L’assessore Dominici: «Operazione a tutela dei prodotti del Fucino del decoro urbano e della scurezza stradale»

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Importante operazione di pulizia e ripristino dei luoghi effettuata dal Comune di Avezzano, e affidata ad una ditta specializzata, nell’area fucense – Su impulso dell’assessore Antonietta Dominici, infatti, e dopo aver acquisito anche un contributo della Regione Abruzzo pari a 50mila euro, il Comune di Avezzano ha provveduto ad effettuare la ripulitura dei fossi delle strade fucensi ricadenti nel proprio territorio comunale – In particolare, l’operazione di totale pulizia e ripristino ambientale anche di sicurezza, è stata eseguita su Strada 2, Strada 5, Strada 6, Strada 8, Strada 10 e Strada 11. Così illustra l’operazione, portata termine su alcune strade e in esecuzione in questi giorni su altre, l’assessore all’Ambiente, Antonietta Dominici: «A causa dell’inciviltà e dei comportamenti irresponsabili di alcuni, i “fossi” lungo le strade menzionate sono stati ridotti a piccoli punti di scarico rifiuti di ogni genere, costituendo, oltre che un orrore da un punto d vista del decoro urbano, anche un pericolo per le colture di qualità della Piana del Fucino che per la sicurezza stradale – si apprende dalla nota stampa. Dopo aver fatto un accurato e meticoloso sopralluogo con il competente settore del Comune diretto da Roberto Laurenzi – afferma la Dominici –, presentato il progetto di ripulitura di queste aree alla Regione, che ha dato il suo ok e il relativo contributo, abbiamo dato via all’operazione di ripulitura e messa in sicurezza delle strade interessate – Vorrei si capisse che, nel caso specifico – conclude la Dominici -, abbandonare rifiuti in quelle aree, oltre a costituire un danno all’immagine della città e creare rischi per la circolazione, va ad impattare direttamente sul sistema di produzione della Piana del Fucino, i cui prodotti di qualità sono una grande ricchezza e sono apprezzati in tutta Italia e nel mondo».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/