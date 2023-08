Avezzano, Quali sono i concorsi pubblici in scadenza ad agosto 2023?

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Le procedure concorsuali non si fermano, perciò vediamo quali sono i concorsi pubblici in scadenza ad agosto 2023. Nonostante la stagione estiva, vengono pubblicati continuamente nuovi bandi di concorso per i cittadini.Con le nuove regole sui concorsi pubblici, introdotte recentemente, l’iter concorsuale è cambiato e per alcune procedure non è prevista la prova orale – si apprende dalla nota stampa. Vediamo allora quali sono i concorsi pubblici in scadenza ad agosto 2023. Indice dei contenuti Concorsi pubblici in scadenza agosto 2023: ecco quali sonoConcorsi pubblici nazionali in scadenza ad agosto 2023Concorsi pubblici regionali e provinciali in scadenza ad agosto 2023I Manuali Simone, specifici per i concorsi del momentoConcorsi pubblici in scadenza agosto 2023: ecco quali sono Come ogni mese, vengono pubblicati nuovi bandi di concorso, per la pubblica amministrazione, per gli enti privati, per le forze armate e il settore sanitario – riporta testualmente l’articolo online. Vediamo allora quali sono quelli in scadenza questo mese – Concorsi pubblici nazionali in scadenza ad agosto 2023 Ecco i concorsi pubblici nazionali in scadenza questo mese: 20 posti per vari professionali presso Crea (scadenza 2 agosto);19 posti per l’area amministrativa Inaf (scadenza 3 agosto);16 posti come autisti e interpreti presso la Camera dei Deputati (scadenza 6 agosto);156 posti di marescialli, a nomina diretta, presso il Ministero della Difesa (scadenza 7 agosto);36 posti come funzionari di amministrazione, presso il CNR (scadenza 7 agosto);5 posti come tenenti nel corpo sanitario dell’Aeronautica (scadenza 9 agosto);9 posti come tenenti nel corpo sanitario dell’Esercito (scadenza 9 agosto);2 posti come tenenti medici nell’Arma dei Carabinieri (scadenza 10 agosto);1650 posti come allievi agenti della Polizia di Stato (scadenza 10 agosto);300 posti come funzionari Maeci (scadenza 19 agosto);4500 posti per l’Agenzia delle Entrate (scadenza 26 agosto);1452 posti come assistenti e funzionari tecnici, presso il Ministero della Difesa (scadenza 27 agosto).Concorsi pubblici regionali e provinciali in scadenza ad agosto 2023 Ecco i concorsi pubblici regionali e provinciali in scadenza questo mese: 50 posti per l’area amministrativa presso l’Università La Sapienza di Roma (scadenza 3 agosto);23 posti per vari profili professionali, presso il comune di Sessa Aurunca (scadenza 3 agosto);26 posti per vari profili sanitari, presso l’Asl Ligure 2 di Savona (scadenza 6 agosto);26 posti per vari profili sanitari, presso l’Azienda socio-sanitaria Ligure 2 di Savona (scadenza 7 agosto);19 posti per vari profili professionali, presso il Politecnico di Bari (scadenza 10 agosto);15 posti come infermiere ASST di Bergamo ovest di Treviglio (scadenza 10 agosto);10 posti come assistente sociale, presso l’Asl Ligure 2 (scadenza 14 agosto);22 posti come funzionari e istruttori presso l’Agenzia regionale Campania turismo (scadenza 16 agosto);22 posti come istruttore amministrativo, presso il Comune di Modena (scadenza 16 agosto);45 posti per infermieri nell’ASST di Lecco (scadenza 16 agosto);15 posti per vari profili nell’area tecnica dell’Azienda Zero di Padova (scadenza 24 agosto);27 posti come tecnologo, presso l’Università degli Studi di Cagliari (scadenza 28 agosto).I Manuali Simone, specifici per i concorsi del momento I manuali di teoria e quiz per la preparazione a tutti i concorsi in scadenza (4500 funzionari Agenzia Entrate, 300 funzionari MAECI, 1492 diplomati e laureati Ministero della difesa e non solo). I libri sono tutti aderenti ai bandi di concorso e completati dal Software online con i quiz per la simulazione e i contenuti online per espandere il libro – aggiunge testualmente l’articolo online.

