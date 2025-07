Avezzano, Quattro assunzioni nel sociale, il comune rende noto l’avvio della selezione

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Di Berardino “Opportunità professionale per uno psicologo, un contabile e due educatori, partecipate! Bando nazionale e assunzione per tre anni Il Comune di Avezzano rende noto che, nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, Ambito Territoriale Sociale n. 3 – Avezzano è stato assegnatario di quattro unità di personale a tempo determinato per la durata di tre anni: un funzionario contabile, uno psicologo e due educatori professionali – precisa la nota online. Le figure saranno selezionate tramite procedura concorsuale nazionale, gestita direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo Settore e Migratorie – Direzione Generale per lo Sviluppo Sociale e gli Aiuti alle Povertà. Il Comune aveva precedentemente presentato istanza di adesione all’Avviso pubblico ministeriale finalizzato al potenziamento degli ATS su scala nazionale, ottenendo l’approvazione e l’assegnazione del personale – si apprende dalla nota stampa. Le unità selezionate andranno a rafforzare i servizi alla persona e alla famiglia erogati a livello locale, con compiti che spaziano dalla progettazione all’assistenza, fino alla rendicontazione degli interventi previsti dal programma – si apprende dal portale web ufficiale. «Invito tutti gli interessati a consultare i canali istituzionali per partecipare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il bando è stato appena pubblicato – dichiara il vicesindaco Domenico Di Berardino –. È un’occasione concreta per intraprendere un’esperienza formativa e professionale significativa nel settore sociale, contribuendo al benessere della nostra comunità. Come sapete, si tratta di un settore su cui l’amministrazione punta perché contribuisce in modo determinante ad aiutare le persone che si trovano in difficoltà. Per farlo servono persone preparate e appassionate». I costi delle assunzioni saranno interamente coperti con risorse statali, senza impatto sul bilancio comunale – Il Comune, con deliberazione di Giunta n. 63 del 5 aprile 2025, ha già integrato il PIAO 2025-2027 per includere formalmente le quattro posizioni – precisa il comunicato. I dettagli sul bando e sulle modalità di partecipazione si trovano al seguente link https://www.inpa – si legge sul sito web ufficiale. gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=029f4da8efa440abb041e101af8639f3&fbclid=IwQ0xDSwLQTSBleHRuA2FlbQIxMQABHoR_pQlj6wToAG0KfQT6WZszEdHaC95R7DR1ZihgkF-b7jYrSuOi-Ktrh4c8_aem_UDBgnAxcttOdCGiy5EDgpg

