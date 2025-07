Avezzano, Quattro eccellenze culturali riconosciute dal Ministero. Di Pangrazio: “risultato storico che premia l’anima artistica di Avezzano”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Ore 20:30, lunedì sera – si apprende dal portale web ufficiale. Il telefono del sindaco Giovanni Di Pangrazio squilla – si legge sul sito web ufficiale. È Gabriele Ciaccia, decano della cultura avezzanese – si apprende dalla nota stampa. A quell’ora, solitamente, si chiamano i sindaci per segnalare problemi – aggiunge la nota pubblicata. Invece, stavolta no – recita il testo pubblicato online. “Giovanni, voglio darti una bella notizia!” Il Ministero della Cultura ha ufficialmente riconosciuto ben quattro eccellenze culturali di Avezzano, tra musica e teatro – Un traguardo storico, un record per il capoluogo marsicano, che proietta la città al centro della scena culturale nazionale grazie ad un quartetto composto da Teatro dei Colori, Harmonia Novissima, Lanciavicchio e Teatranti tra Tanti. Un traguardo che il sindaco vede come frutto di grande professionalità e anche di un ambiente nel quale tantissimi hanno capito che gli obiettivi più significativi si costruiscono insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Per me è ancora più importante quello che le associazioni stanno facendo per la città ogni giorno, con il nostro supporto ed in sinergia tra di loro – recita il testo pubblicato online. Ma indubbiamente si tratta di un dato storico che premia l’anima artistica di Avezzano” Il riconoscimento non è una novità per il Teatro dei Colori, una realtà che, dopo 38 anni di attività, entra in un nuovo settore ministeriale: dall’infanzia all’arte in scena, nel solco di un approccio appassionato e professionale, curato da una compagine collaudata anche grazie alla preziosa condirettrice artistica Valentina Ciaccia – si legge sul sito web ufficiale. “Ci stiamo specializzando sul linguaggio artistico europeo, vogliamo essere un teatro d’immagine e di ricerca – Lo stile, la coerenza e la qualità premiano”, spiega il direttore artistico Gabriele Ciaccia – si legge sul sito web ufficiale. “Con il risultato certificato ieri, Avezzano ha un patrimonio di quattro eccellenze che mi auguro possano proiettarsi in un futuro di coprogettazione per gli eventi, compreso il Teatro dei Marsi anche con specializzazioni progettuali”. Da anni al centro della scena anche Harmonia Novissima, con la direzione artistica di Massimo Coccia, – presidente Giuseppe (Pino) Franceschini – che porta a casa un ulteriore riconoscimento, grazie all’intensa attività musicale e all’organizzazione di eventi come Festiv’Alba – viene evidenziato sul sito web. “È un risultato prestigioso, che dà fiducia – si apprende dal portale web ufficiale. – racconta Coccia – In Regione e al Ministero stanno finalmente guardando con attenzione alla Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Solo pochi giorni fa al Senato – prosegue – da autorevoli relatori presenti alla presentazione di Festiv’Alba, storica rassegna estiva organizzata nel parco archeologico di Alba Fucens e in un territorio più vasto, che coinvolge il Comune di Avezzano capofila di una rete con altri 6 Comuni ed un ente Parco, è stato affermato che la manifestazione rappresenta un esempio di crescita culturale, sociale ed economica di portata nazionale”. Tra le novità più significative, il riconoscimento per il Festival “Dal Tramonto all’Alba OFF” dei Teatranti tra Tanti – La Project manager Cinzia Pace condivide il merito con l’intera squadra: “Siamo orgogliosi che il nostro Festival sia stato riconosciuto dal Ministero nei fondi FNSV (ex FUS), premiando anni di sacrifici condivisi con Alessandro Martorelli, fondatore di Teatranti tra Tanti e direttore artistico del Teatro Off, e con tutto il nostro staff. Un traguardo che valorizza la Marsica per l’impegno culturale sul territorio e la proietta a livello nazionale – si apprende dalla nota stampa. Grazie al Ministero, al direttore del Festival Filippo D’Alessio, alle Amministrazioni comunali di Avezzano e Massa D’Albe, alla Fondazione Carispaq a tutti i sostenitori e al nostro pubblico per la fiducia riposta – si legge sul sito web ufficiale. Continueremo con passione ed entusiasmo a valorizzare il nostro amato territorio”. Importante il riconoscimento nel settore prosa per il Teatro Lanciavicchio – recita il testo pubblicato online. Il presidente Antonio Silvagni sottolinea il valore di una compagine affiatata e di un progetto artistico in costante crescita: “Siamo davvero felici della notizia, un risultato di squadra fatto di professionalità, preparazione accurata degli spettacoli e qualità artistica del progetto e degli interpreti, che quest’anno il Ministero della Cultura ha voluto riconoscere con un ottimo punteggio – riporta testualmente l’articolo online. IL Lanciavicchio è in crescita continua, in regione e fuori, realizzando progetti ambiziosi, e ampliando collaborazioni artistiche che vanno a nutrire il solido gruppo, tra cui è importante nominare Alberto Santucci, Rita Scognamiglio, Giuseppe Morgante, Angie Cabrera, Giacomo Vallozza, e Stefania Evandro che è anche la Direttrice Artistica della compagnia”. Una bella giornata che apre il sipario su nuove ambiziose prospettive per tutti e per la città di Avezzano –

