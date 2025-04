Avezzano, Quattro “Giornate Mariane” nel mese di maggio organizzate dalla Riserva del Salviano e Ambecò. Pierleoni: «Prosegue il percorso di conoscenza e divulgazione delle ricchezze e bellezze della nostra area protetta»

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il mese di maggio, come è noto, è il mese tradizionalmente dedicato al culto della Madonna e, ad Avezzano e nella Marsica, in tantissimi, da sempre, in questo periodo fanno visita quotidianamente al Santuario della Pietraquaria – si apprende dal portale web ufficiale. La Riserva del Comune di Avezzano e Ambecò hanno, quindi, realizzato un’iniziativa che, partendo da questo bella tradizione, consenta di incentivare e allargare la conoscenza e la consapevolezza delle tante ricchezze e bellezze, non solo naturalistiche e ambientali, presenti nella Riserva del Salviano – aggiunge testualmente l’articolo online. Così l’assessore alla Riserva del Comune di Avezzano, Alessandro Pierleoni, illustra brevemente l’iniziativa: «Abbiamo preso spunto dal mese di maggio e dalla tradizione che vede tanti avezzanesi e marsicani recarsi ogni giorno, in questo periodo, al Santuario della Pietraquaria, per approntare un’iniziativa, che abbiamo chiamato “Giornate Mariane” con le quali proseguire nel percorso di conoscenza e approfondimento di questo stupendo territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La Riserva del Salviano, infatti – prosegue l’assessore -, non è solo natura o solo santuario mariano, ma è anche molto di più. È in realtà uno scrigno che racchiude bellezze archeologiche importanti, sentieri e percorsi che attraversano, oltre che fisicamente il territorio, soprattutto la storia e le tradizioni di questi centri e borghi che gravitano attorno al Salviano – recita il testo pubblicato online. E poi ci sono luoghi della memoria collettiva degli avezzanesi e dei marsicani, come ad esempio la Grotta di Ciccio Felice, che è stata al centro dei tragici eventi della Seconda guerra mondiale dove in centinaia si andavano a rifugiare soprattutto durante i bombardamenti sulla città. Storia, tradizioni, bellezze artistiche, archeologiche e luogo di riflessione e preghiera che – conclude Pierleoni – rappresentano un unicum, unito alle particolarità florofaunistiche del Salviano, che debbono essere fatte conoscere al più ampio numero di persone possibile, per farlo diventare l’importante risorsa turistica che merita di essere». Il calendario delle “Giornate Mariane” prevede i seguenti appuntamenti: 4 Maggio, ore 9 – 10,30: LEZIONE DI YOGA – Santuario della Madonna di Pietrquaria;4 Maggio, ore 11,30 – 13: LA STORIA DEL CASTELLO DI PIETRAQUARIA – Pratone della Madonna di Pietraquaria;11 Maggio, ore 11,30 – 13: LA GROTTA DI CICCIO FELICE DALLA PREISTORIA DA OGGI – Grotta di Ciccio Felice;18 Maggio, ore 10 – 11,30: IMMERSIONE CONSAPEVOLE NELLA NATURA DELLA RISERVA DEL SALVIANO – Pratone della Madonna di Pietraquaria;18 Maggio, ore 11 – 12,30: LA GROTTA DI CICCIO FELICE DALLA PREISTORIA DA OGGI – Grotta di Ciccio Felice;25 Maggio, ore 9 – 10,30: BAGNO DI FORESTA – VALICO DEL SALVIANO MONUMETO DI CASCELLA;25 Maggio, ore 11,30 – 12,30 – ALLA SCOPERTA DELLA PIETRQUARIA – Pratone della Madonna di Pietraquaria – si legge sul sito web ufficiale. «Ambecó, visto il profondo legame che i cittadini di Avezzano nutrono nei confronti del santuario della Madonna di Pietraquaria – spiega Silvia Cardarelli di Ambecò -, in particolare nel mese di maggio, ha elaborato una proposta di eventi dedicati, da realizzarsi presso la riserva, pensati per offrire a cittadini e turisti esperienze coinvolgenti per approfondire il legame con il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo modo – conclude – è possibile sviluppare una maggiore consapevolezza e connessione emotiva con l’ambiente la storia la cultura e le tradizioni del luogo in cui si vive o si visita». Quattro giornate da non perdere per fare un tuffo nella Riserva del Salviano e poter conoscere meglio, e più approfonditamente, le sue mille ricchezze, bellezze e attrattive che ne fanno, per queste caratteristiche, un luogo unico – recita il testo pubblicato online.

