Avezzano, Quest’estate vacanze in città con “Avezzano Esperienziale”: la prima rassegna organica di turismo che mette assieme tutti gli eventi tra natura e cultura

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Le parole chiave della rassegna esperienziale sono quattro: storia, cultura, arte e natura – viene evidenziato sul sito web. L’assessore Pierleoni: “Per la prima volta, l’amministrazione mette a sistema tutti gli eventi che d’estate avvengono nei luoghi naturali e storici del nostro territorio, grazie ad una collaborazione unica con le associazioni locali”. “È stato un lavoro di squadra che, alla fine, premierà la nostra città come meta turistica e che valorizza tutto il nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Mercoledì prossimo, alle ore 9 e 30, in sala consiliare, presenteremo ufficialmente la nuova rassegna turistica “Avezzano Esperienziale”, che lega tra di loro i concetti di natura, cultura, storia e inclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Farà parte del cartellone eventi estate 2025, ma avrà una sua identità autonoma e indipendente”. Ad affermarlo, è l’assessore al Turismo, alla Riserva del Salviano, alla valorizzazione dei siti archeologici e culturali e ai Cunicoli di Claudio, Alessandro Pierleoni, che lancia il progetto sistemico – riporta testualmente l’articolo online. Parteciperanno alla conferenza stampa di presentazione della Rassegna del turismo esperienziale di Avezzano anche il vicepresidente della Fondazione Carispaq, Pierluigi Panunzi, e la dottoressa Cristina Collettini, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo – recita il testo pubblicato online. In totale, la rassegna costerà di 17 eventi, che si svilupperanno nell’arco temporale della stagione estiva e che toccheranno diversi luoghi del territorio, alcuni dei quali non da tutti conosciuti – “Il fine ultimo della rassegna è riscoprire gli angoli che compongono, come un mosaico, la nostra città in maniera diversa e curiosa – Alcuni eventi sono stati promossi e sostenuti dalla Fondazione Carispaq. Con la collaborazione della Soprintendenza, invece, andremo a riaprire i Cunicoli di Claudio, che rappresentano non solo un sito storico ma anche un crocevia di arte: verranno programmate visite guidate in alcuni giorni prestabiliti, con la presenza di personale specializzato – riporta testualmente l’articolo online. – continua l’assessore – Inoltre, con il tour operator “Appennini for All” di Mirko Cipollone, abbiamo organizzato dei trekking nelle periferie della città, con l’obiettivo di andare a riscoprire anche la storia di luoghi affascinanti, antichi e non sempre del tutto valorizzati – precisa il comunicato. Anche le Pro Loco del territorio avranno un ruolo importante in tutta l’organizzazione degli eventi”. Una parola chiave della rassegna è “inclusione”, saggiata in tutte le sue diverse significazioni: inclusione negli spazi, inclusione sociale, inclusione a livello di associazioni del territorio – recita il testo pubblicato online. “Anche le compagnie teatrali collaboreranno con la rassegna esperienziale, curandone alcune date – recita la nota online sul portale web ufficiale. – conclude Pierleoni – Il Lanciavicchio, ad esempio, allestirà 5 spettacoli presso l’area del Concentramento, sette, invece, saranno gli spettacoli teatrali con “Vitrea Unda”, il festival artistico che si tiene nella zona dei Cunicoli di Claudio con Teatranti Tra Tanti e il Volo del Coleottero – riporta testualmente l’articolo online. La musica sarà protagonista con Harmonia Novissima – Infine, avremo anche due trekking urbani grazie al lavoro e all’impegno delle associazioni Rindertimi e AmbeCò. Il tema scelto, in questo caso, è “La via della fuga”: si percorrerà il tragitto che dall’Orto sociale di via Cerreto conduce, lungo via San Francesco, alla Grotta di Ciccio Felice”.

