- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Ottobre 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAvezzano, Raccolta sfalci e potature dal 16 ottobre 2025 al 14 aprile...
Attualità

Avezzano, Raccolta sfalci e potature dal 16 ottobre 2025 al 14 aprile 2026

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Dal 16 ottobre 2025 al 14 aprile 2026 la raccolta di sfalci e potature avverrà secondo le seguenti 2 modalità : RITIRO A DOMICILIO PREVIA PRENOTAZIONE  tramite: numero verde  800.501.690whatsapp 342 5493071 (indicando nome e cognome intestatario TARI e indirizzo immobile)indirizzo mail  avezzano@tekneko – com   (indicando nome e cognome intestatario TARI e indirizzo immobile)o APP del cittadino Tekneko App Cittadino Tekneko – App su Google Play      https://apps.apple – si apprende dalla nota stampa. com/it/app/app-cittadino-tekneko/id6473044476 Il conferimento dovrà avvenire in sacchi a rendere o fascine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.        2. CONFERIMENTO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE Sito presso Via Nuova, 100, AvezzanoL’accesso avviene previa identificazione tramite Codice Fiscale dell’utenza (abilitata) iscritta al ruolo TARI.Orario di apertura al pubblico:Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 18.00Domenica dalle 10:00 alle 16:00

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it