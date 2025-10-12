Avezzano, Raccolta sfalci e potature dal 16 ottobre 2025 al 14 aprile 2026

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Dal 16 ottobre 2025 al 14 aprile 2026 la raccolta di sfalci e potature avverrà secondo le seguenti 2 modalità : RITIRO A DOMICILIO PREVIA PRENOTAZIONE tramite: numero verde 800.501.690whatsapp 342 5493071 (indicando nome e cognome intestatario TARI e indirizzo immobile)indirizzo mail avezzano@tekneko – com (indicando nome e cognome intestatario TARI e indirizzo immobile)o APP del cittadino Tekneko App Cittadino Tekneko – App su Google Play https://apps.apple – si apprende dalla nota stampa. com/it/app/app-cittadino-tekneko/id6473044476 Il conferimento dovrà avvenire in sacchi a rendere o fascine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 2. CONFERIMENTO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE Sito presso Via Nuova, 100, AvezzanoL’accesso avviene previa identificazione tramite Codice Fiscale dell’utenza (abilitata) iscritta al ruolo TARI.Orario di apertura al pubblico:Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 18.00Domenica dalle 10:00 alle 16:00

