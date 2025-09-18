Avezzano, Raduno delle Ferrari e Marsicaland: le misure per la circolazione e la sicurezza predisposte da Amministrazione comunale e Polizia Locale di Avezzano

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:In occasione del ricco programma di manifestazioni che si terranno nel fine settimana nel centro di Avezzano, come il Raduno delle Ferrari e l’avvio di Marsicaland, l’Amministrazione comunale di Avezzano, con la Polizia Locale, ha disposto, come già anticipato in precedenza, le seguenti prescrizioni per la viabilità, la circolazione e la sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Per quanto riguarda il Raduno delle Ferrari, in programma domenica 14 settembre in Piazza della Repubblica, sono state disposte le seguenti misure: dalle ore 5,00 alle ore 22,00 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito in Piazza della Repubblica;via XXIV Maggio, dall’incrocio con via A. Gramsci a quello con via F.lli Rosselli;via Marconi, dall’incrocio con via B. Croce a quello con via XXIV Maggio;Piazza Torlonia, dall’incrocio con via B. Iatosti a quello con via XXIV Maggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Per quanto concerne invece la manifestazione Marsicaland, in prihgramma da domani, 12 settembre, fino a domenica 14 settembre, queste le misure adottate sempre n tema di viabilità, circolazione e sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito come di seguito specificato: il 12 settembre 2025, dalle ore 14:30 alle ore 20:30, e il 13 e 14 settembre 2025 dalle ore 17:00 alle ore 20:30 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito in via Marconi, dall’incrocio con via Corradini all’uscita del parcheggio Ex INAIL; via Cataldi, dall’incrocio con via Amendola a quello con via Corradini; via Fontana, dall’incrocio con via D’Annunzio a quello con via Marconi – precisa il comunicato. dal 12 al 14 settembre, dalle ore 08:30 alle ore 24:00, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione nell’area di parcheggio Ex Inail fatta eccezione dei veicoli dell’organizzazione e degli espositori debitamente autorizzati;il 14 settembre 2025, dalle ore 19:00 alle ore 24:00, in via Marconi, dall’incrocio con via B. Croce a quello con Piazza della Repubblica; via XXIV Maggio, dall’incrocio con via A. Gramsci a quello con via F.lli Rosselli; via Colaneri; Piazza Della Repubblica; Piazza Torlonia, dall’incrocio con via Jatosti a quello con Piazza della Repubblica;il 14 settembre 2025, dalle ore 14:00 e limitatamente al passaggio del corteo, l’istituzione del divieto di transito nel percorso che interessa via Nuova, dall’incrocio con via Garibaldi a quello con Piazza Cavour; Piazza Cavour, dall’incrocio con Via Sant’Andrea a quello con via Mazzarino; via Mazzarino; via E. Lolli, dall’incrocio con via M. A. Colonna a quello con via XX Settembre; via XX Settembre, dall’incrocio con via E. Lolli a quello con Piazza Torlonia; Piazza Torlonia, dall’incrocio con via XX Settembre a quello con via XXIV Maggio; via XXIV Maggio, dall’incrocio con via Roma a quello con via Mazzini; via Mazzini, dall’incrocio con via XXIV Maggio a quello con via Corradini; via Corradini, dall’incrocio con via Mazzini a quello con via Marconi; via Marconi, dall’incrocio con via Corradini all’uscita del Parcheggio Ex Inail. Tutte le prescrizioni saranno opportunamente segnalate e le interruzioni predisposte con i necessari sbarramenti.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 02, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/