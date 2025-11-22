Avezzano rafforza il modello avanzato di comunità coesa, apripista a livello nazionale

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Ad Avezzano prosegue il progetto “Comunità coesa, città più sicura”, coordinato dal prefetto a riposo Amalia Di Ruocco con il supporto dell’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico: un’iniziativa anticipatrice di proposte simili a livello nazionale, grazie all’integrazione tra educazione emotiva, legalità diffusa e presenza continua sul territorio – Il corso di Intelligenza Emotiva per i docenti, condotto dalla scuola internazionale Six Seconds, è già pienamente attivo, così come le Giornate della Legalità, che intervengono nell’area della Stazione dei Bus, in Piazzale Kennedy. Nel gazebo della Protezione Civile si alternano Polizia Stradale, Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto – in alcune giornate – di un’assistente sociale e un medico esperto in dipendenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parallelamente operano gli educatori di strada della Caritas, impegnati ad avvicinare anche chi tende a evitare il contatto con le divise, rendendo possibile un dialogo diretto e informale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I temi trattati spaziano dalla sicurezza stradale alle truffe, dal bullismo alla violenza di genere, dalla sicurezza informatica alla prevenzione delle dipendenze, con un unico filo conduttore: il rispetto – riporta testualmente l’articolo online. Rispetto per sé, per gli altri, per le regole e per gli spazi condivisi, come base per una comunità realmente coesa e sicura – viene evidenziato sul sito web. Calendario delle Giornate della Legalità– 19/11 Polizia Stradale – Sicurezza stradale– 24/11 Focus truffe– 25/11 Carabinieri – Violenza di genere– 26/11 Polizia Postale – Sicurezza digitale– 27/11 Polizia di Stato – Bullismo– 28/11 Guardia di Finanza – Prevenzione droga Ogni giorno, nella stessa area, operano anche educatori di strada e pattuglie della Polizia Locale per distribuire materiale informativo e accompagnare i giovani verso lo stand. Un progetto che non si limita a “informare”, ma che costruisce relazioni, comunità, consapevolezza: è questa la ragione per cui Avezzano viene oggi riconosciuta come città pioniera in un nuovo modo di intendere la sicurezza partecipata – si legge sul sito web ufficiale. Come sottolinea l’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico: “dobbiamo avvicinarci con fiducia perché mai come in questo momento è importante che ognuno faccia la propria parte per il benessere di tutti – siamo fermamente convinti che imparando ad essere consapevoli delle proprie emozioni e a saper gestire le relazioni ed i conflitti i ragazzi riusciranno ad avere un’adesione autentica alle regole per costruire insieme una comunità più coesa e sicura”.

