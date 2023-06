Avezzano, Ragazze in gioco e tutti in goal ad avezzano

- Advertisement -

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Calcio e valori dello sport, studenti dell’istituto Mazzini Fermi premiati in comune, hanno rappresentato l’Abruzzo nel torneo della FIGC Medaglie, sorrisi e valori dello sport protagonisti in sala consiliare, dove il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha accolto i campioncini dell’istituto Mazzini Fermi – Gli studenti sono arrivati a rappresentare l’Abruzzo a Salsomaggiore nelle finali dei progetti “Ragazze in gioco”, destinato alle studentesse, e “Tutti in goal” inseriti nell’iniziativa “Valori in Rete” riservata alle scuole secondarie di I grado – I giovanissimi dell’istituto diretto dalla dirigente Fabiana Iacovitti, per 5 giorni dal 23 maggio, si sono confrontati con altri trentotto istituti, nel torneo organizzato dal settore giovanile e scolastico della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) nel quale, oltre all’aspetto sportivo e alle partite sul campo, hanno trovato spazio abilità molteplici all’insegna del fair play e dell’inclusione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I giovanissimi marsicani, sia con la squadra femminile che con la squadra mista, hanno superato le fasi locale, provinciale, regionale qualificandosi come istituto abruzzese deputato a rappresentare la regione nella finale e hanno vinto il progetto Valori in rete che prevede la conoscenza e l’implementazione del calcio nelle scuole, con una componente educativa fondamentale relativa al rispetto, al riconoscimento dell’altro e, ovviamente, alla preparazione atletica – si legge sul sito web ufficiale. Per quest’ultimo aspetto era prevista la collaborazione, per regolamento, con un’associazione sportiva del territorio – recita il testo pubblicato online. L’I.C.Mazzini-Fermi ha agito con l’A.S.D. Fenice Academy, con l’intervento come allenatore del prof Roberto Olivieri, coadiuvato dal Centro Sportivo Scolastico dell’istituto – riporta testualmente l’articolo online. Oltre alle competizioni sul campo, la rappresentativa ha portato Avezzano e l’Abruzzo nella presentazione del cosiddetto “terzo tempo”, raccontando la regione attraverso prodotti tipici e cultura locale ed hanno dovuto anche realizzare cori da stadio e coreografie improntate alla correttezza e alla lealtà. Agli studenti, sono state consegnate medaglie e diplomi nominativi alla presenza del primo cittadino Giovanni Di Pangrazio che ha sottolineato la “volontà, la determinazione e la voglia di fare che saranno preziosi nel futuro di ciascuno di loro” e gli amministratori Domenico Di Berardino, Pierluigi Di Stefano, Patrizia Gallese, Nello Simonelli, Ernesto Fracassi con i docenti Roberto Olivieri, Pietro Scognamiglio, Francesca Maceroni, Ernesto Di Romolo – aggiunge testualmente l’articolo online.

