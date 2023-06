Avezzano, Randagismo, ad Avezzano diventa operativa la campagna di sterilizzazione dei cani padronali: ecco i requisiti per iscriversi alla graduatoria

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Comune di Avezzano al fianco dei cittadini con una campagna – a costo zero per le tasche delle famiglie – rivolta alla sterilizzazione dei cani femmina di proprietà per prevenire l’abbandono di cuccioli e contenere il fenomeno del randagismo – Ieri, è stata approvata dalla Giunta comunale la delibera che definisce i requisiti per aderire – recita la nota online sul portale web ufficiale. È l’assessore Maria Teresa Colizza, con delega alle politiche sanitarie, a darne notizia, dopo aver partecipato, insieme al capitano della Polizia locale Maria Rita Sorgi, a numerosi tavoli di confronto con i referenti del servizio Veterinario della Asl e con i medici veterinari del territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si è stabilito di elargire un contributo economico ai nuclei familiari per l’ammissione al servizio di sterilizzazione che, quindi, sarà gratuito – aggiunge testualmente l’articolo online. “Tre sono i criteri per poter accedere al contributo economico – spiega la Colizza – Innanzitutto, occorre essere residenti nel Comune di Avezzano, in secondo luogo occorre essere in regola con l’iscrizione all’anagrafe canina regionale e, infine, è necessario avere un ISEE in corso di validità non superiore a 20 mila euro annui”. I cittadini che risulteranno beneficiari del contributo, previsto per un importo massimo di 250 euro a famiglia, potranno rivolgersi direttamente agli ambulatori dei medici veterinari autorizzati. A breve verrà pubblicato il bando sul sito internet del comune

