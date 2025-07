Avezzano, Realizzazione della rotatoria su Via Brunelleschi: dal 7 al 21 luglio prossimi chiusura di Via Buonarroti per la prosecuzione e il completamento dei lavori

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Un piccolo sacrificio viene chiesto agli automobilisti avezzanesi e marsicani dall’Amministrazione comunale di Avezzano per consentire la prosecuzione e il completamento dei lavori della rotatoria all’intersezione fra Via XX Settembre, Via Buonarroti e Via Brunelleschi – precisa la nota online. Al fine di permettere l’esecuzione delle opere previste nel progetto della rotatoria di Via Brunelleschi, gli uffici comunali competenti hanno disposto, con apposita ordinanza, la completa chiusura al traffico, veicolare e pedonale, di Via Buonarroti – L’interdizione alla circolazione scatterà a partire dal 7 luglio prossimo e durerà fino al 21 luglio compreso – recita il testo pubblicato online. La regolamentazione della circolazione stradale di Via XX Settembre e di Via Buonarroti, dal giorno 7 al 21 luglio, periodo necessario all’esecuzione dei lavori in questione, avrà la seguente disciplina: Divieto di accesso in via Buonarroti da Via XX Settembre; Divieto di accesso in via XX Settembre da Via Buonarroti con deviazione in Via Brunelleschi per chi proviene da Via Buonarroti – precisa la nota online. Le prescrizioni previste e disposte con l’Ordinanza emessa da dirigente del settore Mauro Mariani saranno attuate mediante l’apposizione della segnaletica, verticale e orizzontale a terra, in corrispondenza del cantiere in entrambi i lati di ingresso di Via Buonarroti – precisa il comunicato. Ovviamente la segnalazione di interruzione sarà resa ampiamente visibile e dotata anche delle segnalazioni di preavviso – riporta testualmente l’articolo online.

