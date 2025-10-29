- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 29, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAvezzano “regina” del Nuoto: nella piscina comunale il primo meeting nazionale della...
Attualità

Avezzano “regina” del Nuoto: nella piscina comunale il primo meeting nazionale della stagione nel primo week end di novembre

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si terrà domani pomeriggio in Comune, alle ore 17 e 30, la conferenza stampa per la presentazione del ricco fine settimana, che coinvolgerà tutto il settore natatorio italiano – recita il testo pubblicato online. Nella piscina comunale di Avezzano,  due giorni intensivi di gare, meeting, prove, con il coinvolgimento di 500 atleti.  Nella Marsica, è già tutto sold out.  Il primo importante meeting nazionale di nuoto della stagione si terrà proprio ad Avezzano, nel primo fine settimana di novembre – Ed è già febbre da gara – si legge sul sito web ufficiale. Domani pomeriggio, nel corso della conferenza stampa convocata alle ore 17 e 30 nella sala consiliare del Palazzo Municipale, gli amministratori, assieme ai responsabili tecnici della società Centro Italia Nuoto Fabio Conti e Massimo De Leonardis e al direttore sportivo del Team Centro Italia, Roberta Frizzi – che gestiscono la piscina comunale, al servizio dello sport marsicano da oltre 20 anni – illustreranno la manifestazione fissata per i giorni 1 e 2 novembre – si apprende dalla nota stampa. Una due giorni intensa e carica di eventi, competizioni e prove, con il coinvolgimento diretto di circa 500 atleti, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con staff e famiglie al seguito – aggiunge testualmente l’articolo online.  “Sarà una festa del nuoto – riporta testualmente l’articolo online. – spiega la consigliera comunale Concetta Balsorio, delegata a seguire le attività dell’impianto sportivo natatorio di Avezzano – La conferenza stampa di domani, sarà anche l’occasione per presentare tutti i settori agonistici che fanno parte dell’architettura della nostra piscina comunale, dal salvamento al nuoto artistico fino alla pallanuoto femminile – si apprende dalla nota stampa. Con la prima manifestazione nazionale di nuoto della stagione 2025/2026, riparte quindi ufficialmente anche il nuovo anno sportivo, carico di entusiasmo e di grandi traguardi da centrare – Ricordo, infatti, che nella piscina comunale, si allena l’unica rappresentanza femminile di Pallanuoto dell’Abruzzo, che milita nel Campionato di Serie B da due anni”. Parteciperanno alla conferenza stampa di domani atleti, squadre, istruttori e campioni afferenti tutti alla famiglia consolidata del Centro Italia Nuoto e del Team Centro Italia: due realtà dello sport nazionale che hanno fatto dell’impianto di Avezzano un vero polo d’eccellenza per le discipline acquatiche – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it