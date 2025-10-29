Avezzano “regina” del Nuoto: nella piscina comunale il primo meeting nazionale della stagione nel primo week end di novembre

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si terrà domani pomeriggio in Comune, alle ore 17 e 30, la conferenza stampa per la presentazione del ricco fine settimana, che coinvolgerà tutto il settore natatorio italiano – recita il testo pubblicato online. Nella piscina comunale di Avezzano, due giorni intensivi di gare, meeting, prove, con il coinvolgimento di 500 atleti. Nella Marsica, è già tutto sold out. Il primo importante meeting nazionale di nuoto della stagione si terrà proprio ad Avezzano, nel primo fine settimana di novembre – Ed è già febbre da gara – si legge sul sito web ufficiale. Domani pomeriggio, nel corso della conferenza stampa convocata alle ore 17 e 30 nella sala consiliare del Palazzo Municipale, gli amministratori, assieme ai responsabili tecnici della società Centro Italia Nuoto Fabio Conti e Massimo De Leonardis e al direttore sportivo del Team Centro Italia, Roberta Frizzi – che gestiscono la piscina comunale, al servizio dello sport marsicano da oltre 20 anni – illustreranno la manifestazione fissata per i giorni 1 e 2 novembre – si apprende dalla nota stampa. Una due giorni intensa e carica di eventi, competizioni e prove, con il coinvolgimento diretto di circa 500 atleti, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con staff e famiglie al seguito – aggiunge testualmente l’articolo online. “Sarà una festa del nuoto – riporta testualmente l’articolo online. – spiega la consigliera comunale Concetta Balsorio, delegata a seguire le attività dell’impianto sportivo natatorio di Avezzano – La conferenza stampa di domani, sarà anche l’occasione per presentare tutti i settori agonistici che fanno parte dell’architettura della nostra piscina comunale, dal salvamento al nuoto artistico fino alla pallanuoto femminile – si apprende dalla nota stampa. Con la prima manifestazione nazionale di nuoto della stagione 2025/2026, riparte quindi ufficialmente anche il nuovo anno sportivo, carico di entusiasmo e di grandi traguardi da centrare – Ricordo, infatti, che nella piscina comunale, si allena l’unica rappresentanza femminile di Pallanuoto dell’Abruzzo, che milita nel Campionato di Serie B da due anni”. Parteciperanno alla conferenza stampa di domani atleti, squadre, istruttori e campioni afferenti tutti alla famiglia consolidata del Centro Italia Nuoto e del Team Centro Italia: due realtà dello sport nazionale che hanno fatto dell’impianto di Avezzano un vero polo d’eccellenza per le discipline acquatiche – recita la nota online sul portale web ufficiale.

