Avezzano rende omaggio al “suo” primo Giusto nel Mondo: inaugurata la pietra d’inciampo di Don Antonio Sciarra nel riqualificato Giardino dei Giusti

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:“Io sono un nipote aggiunto di Don Antonio Sciarra: un fratello prete che entra nell’area del Giardino dei Giusti della città, un programma di altissima rilevanza civica – si apprende dal portale web ufficiale. Assieme alla sua compagna missionaria che ha condiviso con lui speranze ed azioni, Elsa Del Manso, qui presente, portò vita e risorgimento nella sua comunità e altrove, picchiando spesso anche duro sulle coscienze – Insegnò molto ma soprattutto insegnò a donare tempo, carità, amore e sogni”. Applausi in sala, ma anche tanta commozione negli occhi – precisa il comunicato. Presenze autorevoli sugli scranni, ma anche tanti volontari, credenti, amici e studenti del territorio attorno al nuovo luogo di “pace” della città. Ieri mattina, grazie all’intuizione del presidente del Consiglio comunale di Avezzano, Fabrizio Ridolfi, è stato inaugurato il “Giardino dei Giusti di tutto il Mondo”, nella parte retrostante della Cattedrale dei Marsi – precisa il comunicato. Non solo un monumento del ricordo, ma uno spazio di dialogo, che racconta di vita sana e di futuro sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Contemporaneamente, è stata svelata e benedetta dal Vescovo dei Marsi anche la prima pietra d’inciampo del Giardino dei Giusti, abbinata ad un albero piantato e dedicata alla figura di Don Antonio Sciarra, che più di 30 anni fa decise di partire per l’Albania con la sua missione “Rindertimi”, di resistenza e ricostruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con orgoglio ed emozione ricordiamo e celebriamo coloro che sono partiti da Avezzano con un’idea coraggiosa ed hanno fatto la storia – si legge sul sito web ufficiale. – ha affermato il sindaco Giovanni Di Pangrazio, salutando tutti i presenti nella sala consiliare – Ogni pietra d’inciampo che posizioneremo nel Giardino sarà un inno alla vita, alla bontà e alle cose ben fatte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Io, Don Antonio, me lo ricordo bene: ero solo un ragazzino – ha continuato il primo cittadino – quando mi portò con sé a Collelongo assieme a Gino Milano per radunare e raccogliere oggetti e utensili vecchi ma ancora buoni, per donarli a chi ne aveva bisogno – riporta testualmente l’articolo online. Già all’epoca, era evidente il suo peso morale e spirituale”. Don Antonio fu un cittadino del mondo, ma prima di ogni altra cosa, fu soprattutto un cittadino della “sua” Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Il sacerdote, nell’arco della sua missione pastorale e missionaria, operò su più fronti, unendo due terre apparentemente distanti: la Marsica e l’Albania – si legge sul sito web ufficiale. L’8 dicembre del 2026 ricorreranno esattamente 14 anni dalla sua scomparsa, avvenuta all’età di 75 anni – precisa il comunicato. “Quella di Avezzano è un’iniziativa meritevole – ha affermato l’Onorevole Luciano D’Alfonso, deputato alla Camera – che va oltre i confini della famiglia di Don Antonio – riporta testualmente l’articolo online. Una città, per essere realmente tale, ha bisogno di regole, di progetto, di memoria, di struttura valoriale e di beni irrinunciabili, altrimenti una persona rischia di sprofondare nell’egoismo – Tempo fa, fui assistente del Vescovo di Chieti e, per questo, conobbi Don Antonio: nell’ambito delle Caritas, una delle persone più autorevoli d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Ha dedicato competenza e una motivazione risorgente alla causa dell’Albania, la terra di Madre Teresa di Calcutta, dove c’erano gli ultimi che vivevano esperienze da ultimi – precisa la nota online. Il suo esempio può aiutare gli altri a fare meglio e a non farsi divorare dall’indifferenza”. Hanno partecipato alla cerimonia di questa mattina il vicesindaco Domenico Di Berardino, l’assessore Filomeno Babbo, i consiglieri Ignazio Iucci, Alfredo Chiantini, Lorenza Panei e Groffredo Taddei e Domenico Cucchiarelli, vicesindaco di Magliano de’ Marsi – precisa la nota online. “Doveroso essere presenti per il ricordo di una figura emblematica: Don Antonio – ha aggiunto il consigliere regionale Massimo Verrecchia, in rappresentanza della Regione – è stato un esempio – riporta testualmente l’articolo online. Come missionario in terra albanese, dovette intraprendere un lungo cammino, con l’estrema difficoltà dei luoghi; si accampò in una roulotte, dove visse per tanti mesi – Un ruolo importante è stato svolto anche dalla nostra Azione Cattolica per continuare a coltivare l’eredità della sua memoria – viene evidenziato sul sito web. Ha risollevato sei villaggi e ricostruito sei chiese: per noi Don Antonio Sciarra è stato un grande – All’Albania ha dato davvero tutto: lì potrebbe essere anche intrapresa l’istanza di canonizzazione”. I Giardini dei Giusti, a livello nazionale ed europeo, rappresentano uno strumento formativo e culturale per contrastare tutte le forme d’odio – recita il testo pubblicato online. “Ad Avezzano – ha sottolineato ancora il presidente dell’assise comunale Fabrizio Ridolfi – abbiamo deciso di riqualificare e di rendere più bella e accogliente un’area centrale del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Non sarà solo un giardino di fiori, ma un giardino di idee da conservare e preservare nel tempo, con il rispetto di tutti”. “La città – ha concluso il Vescovo Monsignor Giovanni Massaro – compie un gesto arduo e lungimirante – si apprende dalla nota stampa. L’istituzione del Giardino non è solo un atto amministrativo, ma un segno profetico – È la scelta di incidere nella pietra e nella coscienza un principio fondamentale: il bene che esiste e e resiste”. In sala, tantissimi referenti e rappresentanti di associazioni locali, del Centro missionario e dell’Azione Cattolica – Allo svelamento, hanno partecipato anche tutti gli alunni della classe 1° E dell’I.C. “Corradini-Pomilio”: proprio loro hanno portato avanti, di recente, un progetto scolastico legato al valore senza tempo delle pietre d’inciampo e al loro significato nelle vite delle comunità.

