Avezzano, Rendiconto 2024 approvato, l’assessore Pierleoni: “buone notizie per i conti con investimenti in crescita e Tari tra le più basse”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il consigliere Mercogliano “Bilancio con avanzo di 26 milioni e risorse subito disponibili per circa 3 milioni – Avezzano comune virtuoso” Un’amministrazione che investe mantiene le imposte tra i livelli più bassi d’Italia e presenta un bilancio sano – Approvato in consiglio comunale il rendiconto di gestione 2024: un documento che fotografa la tenuta economica dell’Ente e conferma, ancora una volta, la linea di prudenza unita alla capacità di spesa strategica – si apprende dal portale web ufficiale. A rendere il quadro particolarmente positivo è il risultato complessivo di amministrazione, che supera i 26 milioni di euro, con una parte disponibile immediatamente utilizzabile pari a 2.910.900 euro – recita il testo pubblicato online. Risorse fresche, che potranno essere impiegate per nuovi interventi e misure a sostegno della collettività. A evidenziare il significato politico e tecnico del documento è Lucio Mercogliano, presidente della Commissione Bilancio:“Questo rendiconto testimonia una gestione attenta e trasparente – In un momento in cui molte amministrazioni comunali si trovano a rincorrere gli aumenti, Avezzano riesce a distinguersi non solo per l’equilibrio dei conti, ma anche per una tassazione contenuta, con la Tari tra le più basse d’Italia, soprattutto per le utenze domestiche – Abbiamo una solidità che ci permette di pianificare il futuro senza gravare sui cittadini”.Il Comune di Avezzano, grazie al lavoro degli uffici diretti dal dirigente Massimiliano Panico e dall’assessore al bilancio Alessandro Pierleoni, è anche tra i pochi in Abruzzo a non aver applicato aumenti nonostante le difficoltà economiche del periodo, mantenendo una Tari stabile, anzi con una riduzione del 5% per le utenze domestiche e ben al di sotto della media nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal rendiconto emerge che nel corso del 2024 è aumentato, sempre rispetto al 2023, le spese per gli investimenti messi in campo dall’Ente, infatti, sono stati impegnati 10.556.941,03 per gli investimenti con una differenza positiva di più di 4 milioni – L’Ente risulta virtuoso nella tempestività dei pagamenti delle somme dovute per le somministrazioni, le forniture, gli appalti ed in equilibrio finanziario grazie ad un’ottima gestione delle entrate proprie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

