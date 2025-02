Avezzano, Restyling della Piazza Centrale della frazione San Pelino, parte l’iter di realizzazione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:AVEZZANO – La Piazza Centrale della frazione San Pelino di Avezzano si appresta ad avere un nuovo volto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Amministrazione comunale di Avezzano, infatti, ha approvato la delibera che dà il via al restyling della piazza – viene evidenziato sul sito web. L’intervento sarà realizzato nei prossimi mesi e gli uffici tecnici del Comune di Avezzano sono già al lavoro per realizzare la progettazione esecutiva della piazza e della nuova viabilità che mette al centro le persone – La Piazza, infatti, sarà anche il centro di una zona pedonalizzata, anche se, naturalmente, resterà aperto il transito per i mezzi di soccorso e di emergenza – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di un intervento complessivo, quindi, sulla Piazza Centrale di San Pelino e nelle strade adiacenti, volto alla riorganizzazione della viabilità esistente ed un rinnovamento dell’attuale spazio urbano, per soddisfare i diversi bisogni della popolazione con particolare attenzione a conseguire una maggiore socialità ed integrazione – Nella delibera si legge che l’Amministrazione Comunale, avvia l’iter procedurale per la realizzazione con riferimento al Programma di mandato del Sindaco 2020-2025, approvato con Delibera di C.C. n. 2/2021. Programma che ha previsto una ampia strategia volta alla valorizzazione dell’intero territorio comunale, inserendo tra le azioni prioritarie anche la risistemazione delle principali aree che, seppure non localizzate nel capoluogo della città di Avezzano, costituiscono degli importanti luoghi di aggregazione per le comunità ai quali appartengono – riporta testualmente l’articolo online. In tale strategia, scrivono gli amministratori, le frazioni rappresentano delle entità socio-territoriali da potenziare nel loro contesto, conservandone e sviluppandone le relazioni umane con l’obiettivo di rinsaldarne il tessuto sociale e identitario; nell’ambito dei vari progetti, l’Amministrazione Comunale ha ravvisato quindi la necessità di procedere a diversi interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità delle frazioni, individuando anche un intervento adiacente la Piazza Centrale nella frazione di San Pelino, inerente la riorganizzazione della viabilità esistente ed un rinnovamento dell’attuale spazio urbano, per soddisfare i diversi bisogni della popolazione con particolare attenzione a conseguire una maggiore socialità ed integrazione; «L’avvio dell’iter per il restyling della piazza di San Pelino e dell’area adiacente – commenta il Consigliere comunale delegato per la frazione Ernesto Fracassi – è stato annunciato dal sindaco nella conferenza stampa di fine anno e, come sempre, stiamo dando seguito a quell’impegno con la popolazione – si apprende dalla nota stampa. consentirà una migliore vivibilità del cuore del paese con nuova pavimentazione e nuova concezione degli spazi”. Nel caso della piazza di San Pelino – prosegue Fracassi -, questo era un intervento molto sentito dalla popolazione che chiedeva uno spazio moderno e sicuro, per i ragazzi e le famiglie, che potesse incentivare la socializzazione e la vita di comunità.Un miglioramento anche della viabilità, in quell’area, che sarà riordinata e resa compatibile con la pedonalizzazione e la vita quotidiana, facendo in modo – conclude il Consigliere – che tutto risulti sicuro e finalizzato ad incentivare la vita sociale e le iniziative all’aperto».

