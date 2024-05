Avezzano, Restyling di Corso della libertà, questa sera si potrà scoprire il progetto con il nuovo arredo urbano

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Avezzano- L’amministrazione comunale di Avezzano ha organizzato per oggi, venerdì 31 nell’ambito del Festival dell’ambiente – Ambientiamoci, un corposo calendario di appuntamenti, tra i quali spicca un momento particolare per la vita e l’assetto urbanistico della città. Dalle ore 19:00 i cittadini potranno scoprire i rendering del nuovo volto di Corso della Libertà. Un modo per avviare una fase di confronto aperto alle idee e alle proposte della cittadinanza ma anche di raccontare la visione di una città più bella e attrattiva e che, abbia, finalmente un percorso riqualificato capace di far fare un salto di qualità al tratto che collega Stazione e Piazza Risorgimento, trasformandolo da semplice strada a vero e proprio spazio di aggregazione vivo e fruibile – Il calendario degli appuntamenti di venerdì sera parte alle 19:30 con la presentazione del plastico di Avezzano Vecchia realizzato da Sergio Cardone e che sarà posizionato in piazza dove, su un maxischermo scorreranno le immagini del Progetto elaborato dall’architetto Rebecchini – aggiunge la nota pubblicata. Il plastico di Cardone, interamente restaurato, racconta “fisicamente” il cuore della città per come si presentava prima del terremoto del 1915 partendo da Piazza San Bartolomeo – Un’opera affascinante e tutta da scoprire capace di raccontare l’Avezzano che fu anche ai più piccoli – precisa la nota online. Poi alle 21, sempre in Piazza Risorgimento lo spettacolo delle fontane danzanti, che ha avuto un grandissimo successo nelle più grandi città, applaudito anche dal Papa a Piazza San Pietro, durante la giornata della gioventù. Infine, sempre sul placo di Piazza Risorgimento, dalle 22 spazio al Rapper Mondo Marcio Per l’organizzazione degli eventi e la predisposizione di plastico e luci è stata emanata un’ordinanza che prevede 1) dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di VENERDI’ 31 MAGGIO 2024, l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione dei mezzi e a partire dalle ore 18:00 alle ore 24:00 l’istituzione anche del DIVIETO DI TRANSITO, in CORSO DELLA LIBERTA’, tratto da Via Corradini a Via Mons. Bagnoli; 2) il solo DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del medesimo giorno, 31/5/2024, su: VIA CATALDI, tratto da Via Amendola a Via Corradini e VIA CORRADINI, tratto da Via Veneto a Corso della Libertà.

