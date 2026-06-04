Avezzano, Restyling di piazza Matteotti, al via il secondo step. Di Pangrazio: “Prosegue l’impegno per una città sempre più attrattiva e moderna”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Doppio senso temporaneo su un tratto di via Garibaldi per agevolare l’accesso alle attività commerciali Prosegue il percorso di riqualificazione dell’area di piazza Matteotti, che sta assumendo un volto completamente rinnovato – riporta testualmente l’articolo online. Dopo il completamento del nuovo parcheggio antistante la stazione ferroviaria, con la realizzazione di 220 posti auto a raso, prende ora il via il secondo step dell’intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. I lavori interesseranno il tratto di via Monte Velino compreso tra via Tevere e via Montello, dove saranno realizzate la nuova pavimentazione e il nuovo impianto di illuminazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intervento costituirà l’elemento di raccordo tra la riqualificata piazza Matteotti e Corso della Libertà, in vista della successiva fase del progetto che coinvolgerà proprio il principale asse cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’obiettivo dell’amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Gianni Di Pangrazio – è riqualificare uno degli ingressi più importanti rendendolo più moderno, funzionale e accogliente, con benefici in termini di sicurezza, decoro urbano e qualità degli spazi – aggiunge la nota pubblicata. Prosegue il nostro impegno, in coerenza con gli impegni presi con i cittadini” Corso della Libertà sarà successivamente interessata da un importante intervento di restyling che porterà alla realizzazione di un vero e proprio boulevard urbano, destinato a trasformare il cuore della città in uno spazio più attrattivo e dedicato alla socialità. Il progetto, firmato dall’architetto Giovanni Rebecchini, interessa l’intero asse compreso tra piazza Matteotti, sede della stazione ferroviaria, e piazza Risorgimento, dove sorge la Cattedrale di San Bartolomeo – riporta testualmente l’articolo online. Per venire incontro ad alcune attività commerciali presenti nella zona, il Comune di Avezzano ha disposto l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione nel tratto di via Garibaldi compreso tra via Monte Velino e l’intersezione con via Valerii – precisa il comunicato. La durata prevista dei lavori è di circa un mese – L’amministrazione ha inoltre chiesto all’impresa esecutrice di velocizzare il più possibile i tempi di intervento – Le modifiche alla viabilità saranno opportunamente segnalate attraverso la segnaletica stradale predisposta dagli uffici comunali.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/