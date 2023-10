Avezzano, RETTIFICA PUNTO 4 DEL MOD. “A4.3″ DELL’AVVISO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ RICONOSCIUTI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Si comunica che è stato riscontrato un errore materiale al punto 4 del Modello “A4.3”, dove è stato riportata la dichiarazione del requisito tecnico/economico di ammissione: “possedere un fatturato o un volume d’affari NON superiore a € 50 mila (IVA esclusa) documentabile per la gestione di servizi di assistenza scolastica per alunni/studenti disabili per conto di Enti pubblici o di soggetti privati, con riferimento agli esercizi 2020-2021-2022” anziché del seguente requisito corretto indicato nel Disciplinare: (per prestazioni rivolte a utenti non udenti) “avere maturato, nel periodo riferito agli esercizi 2020-2021-2022 una esperienza documentabile di almeno 6 mesi anche non consecutivi relativa alla gestione di servizi di assistenza domiciliare post-scolastica educativa specificamente per alunni/studenti con disabilità sensoriale uditiva, per conto di soggetti pubblici e/o privati”; (per prestazioni rivolte a utenti non vedenti) “avere maturato, nel periodo riferito agli esercizi 2020-2021-2022 una esperienza documentabile di almeno 6 mesi anche non consecutivi relativa alla gestione di servizi di assistenza domiciliare post-scolastica educativa specificamente per alunni/studenti con disabilità sensoriale visiva, per conto di soggetti pubblici e/o privati”; Per quanto sopra il suddetto modulo è stato rettificato e sostituito dal nuovo modello “A4.3” che si acclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. RETTIFICA ALL A4.1 AVVISO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/2024

