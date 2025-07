Avezzano, Rilancio della città, la giunta trova una soluzione anche per la casa di riposo di via Toscana

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Una società è interessata all’acquisto – recita il testo pubblicato online. Di Pangrazio: “Altro problema storico risolto – riporta testualmente l’articolo online. Subito il bando, poi ristrutturazione” L’immobile di via Toscana, da anni in stato di abbandono e frequentato da sbandati, sarà inserito nel piano delle alienazioni – In arrivo la delibera per indire l’asta pubblica: previsto un intervento di recupero, ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso a residenziale – si apprende dalla nota stampa. Avezzano – Una ferita urbana destinata a rimarginarsi: per l’ex casa di riposo di via Toscana si apre finalmente una nuova fase – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’edificio, da due decenni anni in stato di abbandono e sovente trasformato in rifugio di fortuna, potrà essere presto oggetto di un intervento strutturale che ne cambierà volto e funzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un intervento che va nel solco di quanto il primo cittadino Giovanni Di Pangrazio aveva anticipato alcuni mesi fa, quando dopo aver fatto murare gli ingressi dell’immobile per evitare accessi abusivi, aveva detto di voler trovare un compratore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Amministrazione comunale ha, infatti, ricevuto una proposta di acquisto da parte di un soggetto privato, intenzionato a realizzare un intervento di recupero, riqualificazione e ristrutturazione con mutamento di destinazione d’uso verso il residenziale – Un progetto ambizioso che risolverebbe una situazione bloccata dal costo significativo dell’abbattimento dello stabile che, però, richiede un passaggio formale fondamentale: l’immobile non è attualmente inserito nel piano delle alienazioni del Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo motivo, la Giunta comunale ha approvato una proposta di delibera per modificare il piano e inserire anche la ex casa di riposo tra i beni disponibili alla vendita – L’alienazione dell’edificio, che avverrà attraverso asta pubblica, rappresenta una soluzione concreta per superare anni di abbandono e criticità. L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione è restituire decoro al quartiere e sicurezza ai cittadini sbrogliando un’altra matassa intricata dopo quelle, risolte positivamente, del Nuovo municipio e della ex ferrovia dello zuccherificio – aggiunge testualmente l’articolo online. “È una soluzione concreta e fattibile per le casse dell’ente – Abbiamo una proposta credibile” – ha commentato il primo cittadino – “che ci permette di evitare un costoso abbattimento da centinaia di migliaia di euro e, al tempo stesso, riqualificare l’area – si legge sul sito web ufficiale. Altro problema ventennale per il quale abbiamo individuato una soluzione”. Con l’avvio dell’iter amministrativo, e la delibera approvata in giunta, la proposta approderà in Consiglio comunale per il voto definitivo – riporta testualmente l’articolo online. Un passaggio atteso da tempo: uno spazio che rappresentava un problema serio della città diventerà una nuova risorsa per Avezzano –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/