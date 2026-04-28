Avezzano: Rinvio udienza processo Leombruni, sospensione prescrizione per omicidio orsa Amarena

Il Tribunale di Avezzano ha rinviato al 20 Maggio ore 10:00 l’udienza pre dibattimentale del processo a carico di Andrea Leombruni, con sospensione dei termini di prescrizione, per verificare la regolarità e l’ammissibilità di tutte le costituzioni di parte civile.

Secondo quanto dichiarato dall’avv. Francesca Pantanella, legale dell’Associazione Animalisti Italiani, “Il processo finalmente può considerarsi istruito, non ci sono stati difetti di notifica, il giudice ha disposto un breve rinvio per consentire alla difesa dell’imputato di verificare la legittimità e la correttezza delle richieste di costituzione di parte civile. Abbiamo chiesto e ottenuto una sospensione dei termini di prescrizione, pertanto confidiamo nell’apertura del dibattimento per l’udienza del 20 Maggio.”

Walter Caporale, Presidente di Animalisti Italiani, ha espresso la sua preoccupazione riguardo al caso, dichiarando: “mamma orsa Amarena, che passeggiava con i suoi due cuccioli, i suoi due figli, è stata ammazzata dal Leombruni il 1° settembre 2023. Ora il processo riprende di nuovo, per un vizio di forma si è dovuto ricominciare da capo, e noi ci auguriamo che questo reato vergognoso, ignobile, immondo, che deve essere punito, non cada in prescrizione, perché la prescrizione è vicina, arriviamo al 2030 e con la prescrizione l’assassino dell’orsa Amarena non avrebbe nessuna condanna. Il risarcimento dei danni però quello rimarrà comunque, non cadrà in prescrizione, perché noi vogliamo che questo assassino paghi non soltanto con una condanna penale ma anche con un risarcimento danni che servirà ad aiutare tutti gli altri orsi che vivono in Abruzzo in Trentino e in tutta Italia.”

La notizia del rinvio dell’udienza pre dibattimentale del processo contro l’assassino della mamma orsa Amarena ha destato interesse e preoccupazione tra gli ambientalisti e gli amanti degli animali. L’Associazione Animalisti Italiani si è dichiarata fiduciosa rispetto allo svolgimento del dibattimento previsto per il prossimo 20 Maggio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’Associazione Animalisti Italiani.