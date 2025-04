Avezzano, Riparte il Premio Avezzano: via alle candidature per il nuovo CDA

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Eccellenze artistiche in prima linea – viene evidenziato sul sito web. Nella 17^ edizione non solo pittura AVEZZANO – Torna, dopo una lunga pausa, il prestigioso “Premio Avezzano”, storico concorso d’arte che ha segnato il panorama artistico nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Amministrazione comunale del capoluogo marsicano, guidata dal Sindaco Giovanni Di Pangrazio, darà ufficialmente il via alla XXVII edizione, che vedrà un rinnovato slancio e un ampliamento delle discipline coinvolte: non solo pittura e scultura ma un’apertura a tutte le espressioni delle arti figurative, in una concezione più ampia e moderna della creatività. Il bando per presentare la candidatura come componente del CDA scatta oggi – Il comune apre così le porte alle eccellenze artistiche, e a figure competenti del settore, per organizzare le prossime edizioni – aggiunge la nota pubblicata. Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione culturale della città, che punta al rilancio di eventi storici e alla promozione delle arti in tutte le loro forme – L’Amministrazione Comunale sta lavorando attivamente per rafforzare l’identità culturale di Avezzano, coinvolgendo artisti e istituzioni in progetti di ampio respiro – aggiunge testualmente l’articolo online. Nei piani dell’ente, non ci sono solo le stagioni teatrali e musicali da tutto esaurito o la positiva esperienza di Marsicaland, ma anche il recupero del premio che ha fatto conoscere per anni, il capoluogo della marsica agli appassionati d’arte di tutta Italia – si legge sul sito web ufficiale. A creare una certa attesa sulla nuova edizione hanno poi contribuito alcune recenti esperienze: la mostra antologica dedicata al pittore Pasquale Di Fabio, nello spazio espositivo sotto i Portici di Piazza Risorgimento, che attrae quotidianamente visitatori. L’avviso pubblico, appena pubblicato, offre la possibilità a esperti del settore artistico e culturale di candidarsi per entrare a far parte di un organismo che, con oltre ventisei edizioni alle spalle, ha dato lustro alla città e alla sua scena culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo una pausa forzata, quindi il Premio torna con una visione più inclusiva e dinamica, capace di rispondere alle esigenze dell’arte contemporanea – si legge sul sito web ufficiale. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri, tra cui un Presidente, selezionati tra personalità con comprovata esperienza e documentate referenze nel campo delle arti figurative e delle attività culturali – precisa la nota online. Un ruolo di grande responsabilità, che permetterà ai componenti di dare un contributo concreto alla crescita culturale del territorio anche grazie alla importante storia del concorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Nato negli anni ’50 per volontà di artisti e intellettuali locali con l’obiettivo di promuovere le arti figurative ha visto tra i protagonisti delle edizioni passate nomi di spicco come Marcello Ercole, Pasquale Di Fabio, Dante Simone, Ermanno Toccotelli, Enzo Frittella e Carlo Colonnello, oltre a grandi maestri dell’arte come Antonio Bragaglia, Luigi Veronesi, Mario Schifano, Remo Brindisi, Emilio Notte, Getulio Alviani, Giuseppe Carrino, Cesare Tacchi, Mauro Reggiani, Enrico Accatino e Umberto Mastroianni e pino Pascali con il famoso Bucranio – recita il testo pubblicato online. La manifestazione ha rappresentato un punto di incontro tra le avanguardie artistiche e la tradizione, portando ad Avezzano opere di straordinario valore e contribuendo a diffondere la cultura dell’arte contemporanea – si apprende dal portale web ufficiale. Il rilancio si pone quindi come una continuazione di questa grande eredità, aprendosi alle nuove tendenze e ai linguaggi innovativi dell’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il bando prevede specifici requisiti per la candidatura: esperienza nel settore artistico e culturale, eleggibilità a Consigliere Comunale e assenza di cause di incompatibilità. I candidati dovranno inviare la domanda al Gabinetto del Sindaco, corredata di curriculum vitae e dichiarazione sostitutiva, entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso – riporta testualmente l’articolo online. Con l’istituzione del nuovo CDA, il “Premio Avezzano” si prepara dunque a tornare protagonista, offrendo agli artisti una vetrina prestigiosa e alla città un appuntamento di alto profilo culturale – si apprende dalla nota stampa. Per maggiori dettagli sul bando e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare l’Avviso pubblico disponibile sui canali istituzionali del Comune di Avezzano, sito www. comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. avezzano – aq.it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/