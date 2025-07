Avezzano, Ripulita e chiusa ai mezzi a motore l’area della “Panchina dell’Amore” nella Riserva del Salviano. L’assessore Pierleoni: «Ricordiamoci che siamo ospiti della natura e, pertanto, le dobbiamo rispetto e un comportamento civile»

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Immediato intervento dell’Amministrazione comunale di Avezzano, con l’ufficio della Riserva del Salviano, per ripulire e mettere in sicurezza l’area caratterizzata dalla presenza della “Panchina dell’Amore”. «Abbiamo ricevuto una segnalazione dagli amici del Centro Giuridico del Cittadino – spiega l’assessore Alessandro Pierleoni -, circa comportamenti scorretti di alcuni che, probabilmente in orario serale o notturno, era entrato nella zona con moto e auto e avevano anche sporcato la zona – si legge sul sito web ufficiale. Subito ci siamo messi all’opera ed abbiano proceduto alla messa in sicurezza del sito, compresso il sentiero di accesso, ripulendo tutto e provvedendo l’accesso con auto e moto». La segnalazione, infatti, parlava di accessi con automobili e motociclette sul sentiero e sul piazzale della Panchina e, come se non bastasse già questo comportamento scorretto, sul posto erano stati lasciati rifiuti e cartacce di ogni genere – L’Amministrazione comunale e gli uffici comunali della Riserva, sotto la direzione del funzionario Antimo Rauso, ora, hanno provveduto a ripulire tutto e a mettere una catena che impedisce l’accesso con mezzi motorizzati – precisa il comunicato. «Mi preme sottolineare un concetto – riprende e conclude l’assessore alla Riserva Alessandro Pierleoni -. Dobbiamo ricordarci tutti che, quando entriamo nella Riserva, siam ospiti; siamo ospiti della natura, degli animali e della flora ricca e originale di questa meravigliosa zona della città. Pertanto, esattamente come quando andiamo a casi di altri, comportiamoci con rispetto e educazione». L’Ufficio comunale della Riserva con l’assessore Pierleoni e l’Amministrazione comunale, per procedere alla pulizia dei cestini per i rifiuti, dislocati nell’area della Riserva del Salviano, nonché per un maggior controllo dei contenitori e per sensibilizzare il comportamento degli utenti, daranno il via ad un’operazione in collaborazione con Tekneko e l’assessorato comunale all’ambiente – si apprende dalla nota stampa.

