Avezzano, Riqualificazione, adeguamento e potenziamento dello “Stadio dei Marsi -Cimarra”: il Comune di Avezzano partecipa con un progetto al bando “Sport e Periferie 2025” del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Uno “Stadio dei Marsi – Cimarra” che andrà oltre il mero utilizzo per il calcio agonistico e che diventerà una risorsa per favorire la pratica sportiva per tutti i giovani della città, con speciale riguardo ai portatori di disabilità. Questo, in estrema sintesi, il senso del progetto che l’assessore comunale Pierluigi Di Stefano, con il dirigente del settore Roberto Laurenzi, ha presentato per partecipare all’Avviso pubblico “Sport e Periferie 2025”, pubblicato dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri – «Abbiamo voluto cogliere l’occasione – spiega l’assessore Di Stefano – per apportare notevoli migliorie allo “Stadio dei Marsi – Cimarra”, uno dei simboli storici, ormai, della città, ma an he per trasformarlo in ina zona che, accessoriata con altre strutture, possa favorire l’aggregazione speciale e la pratica sportiva soprattutto da parte dei giovani – In questo progetto, peraltro, abbiamo voluto dedicare una attenzione particolare per i ragazzi con disabilità, facendo in modo che possano usufruire facilmente del complesso sportivo e, al suo interno, dei suoi servizi e delle attività che si terrano durante l’anno – Ai fondi che riusciremo ad ottenere se il nostro progetto sarà finanziato – conclude l’assessore Pierluigi Di Stefano, si affiancherà anche una consistente parte di fondi del Comune che serviranno a completare al meglio il nostro progetto per lo Stadio degli Avezzanesi». In linea con gli obiettivi stabiliti dall’Avviso Sport e Periferie 2025, l’intervento mira a migliorare la dotazione infrastrutturale sportiva esistente, rendendola più accessibile, sicura, funzionale e sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intervento intende contribuire allo sviluppo delle periferie urbane attraverso lo sport, coerentemente con le finalità dell’Avviso, rafforzando l’offerta di impianti moderni e inclusivi, e promuovendo il diritto allo sport come strumento di benessere, prevenzione e cittadinanza attiva – viene evidenziato sul sito web. L’intervento nello specifico prevederà la realizzazione di un campo polivalente, a margine dell’attuale campo di appoggio, su area di proprietà comunale per la pratica di n 4 pratiche sportive (basket, pallavolo, calcio a 5, calcio a 5 per ciechi – disciplina CIP), campo di padel, riqualificazione del campo di calcio esistente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Prevista l’installazione di impianto fotovoltaico e solare termico sulle coperture della tribuna ovest e sulla tribuna nord e, in combinazione con il nuovo fotovoltaico, è prevosto un sistema di accumulo da destinare ai fabbisogni dell’impianto sportivo e della mobilità sostenibile – Sarà riqualificata la ex biglietteria che sarà destinata a nuovi spogliatoi e saranno sostituiti tuti gli infissi in tutti i locali riscaldati. Allo scopo di realizzare tutto ciò per raggiungere le finalità del progetto saranno eseguite le seguenti opere: Adeguamento impianto sportivo esistente con: copertura tribuna nord e contestuale realizzazione impianto fotovoltaico con accumulo, adeguamento percorsi e barriere incluse scale di accesso alla tribuna ovest, manutenzione straordinaria tribuna coperta esistente, riqualificazione infissi e cappotto termico in locali riscaldati, dotazione sistemi allarme e building automation;Efficientamento energetico – relamping – impianto di illuminazione (incluse torri faro);Realizzazione campo polivalente e padel, destinato ad attività multidisciplinari ed attività CIP;Adeguamento area ristoro;Chiusura via Ferrara per creazione area sicura e percorsi verdi destinati all’impianto sportivo;Sistema di accumulo acque meteoriche da destinare all’irrigazione del manto erboso;Adeguamento locale ex biglietteria e rifunzionalizzazione a spogliatoi a servizio dei campi polivalente, nel rispetto dei dimensionamenti CONI, inclusa installazione di nuovo generatore alimentato da fonti energetiche rinnovabili, cappotto termico ed infissi – aggiunge la nota pubblicata. Per la realizzazione del progetto l’Amministrazione ha chiesto il massimo finanziabile dall’avviso, ovvero 1milione e mezzo di euro, ai quali, come dichiarato dall’assessore, sarà aggiunta una compartecipazione, prevista dall’Avviso, del 15% del contributo richiesto, pari ad € 382.500, che il Comune potrà coprire con altri fondi o con risorse proprie – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Auspichiamo di riuscire ad ottenere questo importante finanziamento – chiude l’assessore Di Stefano –. Da parte nostra, c’è la massima attenzione sullo “Stadio dei Marsi – Cimarra” al fine di migliorarlo, ammodernarlo e potenziarlo di continuo – Questa che si è presentata, è assolutamente un’ottima opportunità da cogliere per migliorare il nostro stadio e proiettarlo nel futuro il suo utilizzo, aprendolo alla città, ai giovani e alla pratica sportiva di tutti».

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/