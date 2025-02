Avezzano, Riqualificazione Piazza Matteotti e Corso della Libertà: affidata al geologo Fabio Galli la redazione della relazione geologica e sismica. Primo passaggio operativo verso la realizzazione del progetto

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Parte operativamente il progetto di riqualificazione di una delle aree del centro di Avezzano più trafficate e frequentate e che necessitavano di una nuova veste che la integrasse con il resto della zona centrale della città. L’Amministrazione comunale, infatti, ha affidato al geologo Fabio Galli l’incarico di procedere con il servizio tecnico per la redazione della relazione geologica e sismica necessaria per la riqualificazione di Corso della Libertà. Progetto di riqualificazione che si connette a quello per Piazza Matteotti – precisa il comunicato. Si tratta, quindi, dell’avvio della prima fase di questo ambizioso progetto volto a dare una nuova veste a quell’area, connettendola centro e realizzando un vero e proprio salotto cittadino, uno spazio attrezzato e sicuro per le famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’intervento per Corso della Libertà e altri tratti urbani è stato distinto, dagli uffici tecnici del Comune di Avezzano, in due lotti funzionali: piazza Matteotti (lotto numero 1) e Corso della Libertà (lotto numero 2). I due interventi sono inseriti nel disegno complessivo volto alla valorizzazione del centro cittadino, denominato “Città attrattiva e sostenibile”, che mira al «miglioramento della qualità urbana», e a «riportare la vita di qualità in centro, recuperando luoghi storici, spazi verdi pubblici, strade e piazze in modo che la cittadinanza possa riappropriarsi delle bellezze della nostra città e della vita urbana di qualità, stimolando anche una nuova economia e favorendo la crescita culturale e civica». Su Corso della Libertà i marciapiedi e l’asfalto, senza toccare gli alberi presenti, lasceranno il posto a piazzette, edicole, chioschi e numerosi elementi di arredo, come panchine e raccoglitori – precisa la nota online. Sarà realizzata una nuova illuminazione che evidenzierà la nuova pavimentazione a raso riservata a pedoni e ciclisti, ma con possibilità di accesso alle auto dei residenti e ai mezzi per il carico e scarico merci – aggiunge la nota pubblicata. I varchi saranno vigilati dalla videosorveglianza – viene evidenziato sul sito web. Questo, in sintesi, il nuovo aspetto di Corso della Libertà come disegnato dall’architetto Giovanni Rebecchini di Roma che sta peraltro lavorando al progetto definitivo – Tra i progetti anche una copertura polifunzionale rimovibile e modulare di fronte alla fontana, pensata per garantire spazi coperti durante eventi e attività pubbliche, ideale per stimolare la socialità in ogni stagione e che si propone come un portico originale e accattivante – recita la nota online sul portale web ufficiale. I 220 parcheggi previsto su Piazza Matteotti, poi saranno distribuiti in un parcheggio a spina, lato stazione, e un parcheggio, lato Piazza Matteotti, a doppia spina centrale – La piazza non sarà stra- volta, ma riqualificata con il mantenimento del verde esistente e la piantumazione di un viale alberato – riporta testualmente l’articolo online. Per migliorare e rendere sicuri l’accesso all’area, il Comune ha previsto la realizzazione di due piccole rotatorie – si apprende dalla nota stampa. Infine, via Monte Velino verrà rialzata con la sistemazione di una pavimentazione che richiamerà corso della Libertà. Sul fronte viabilità prevista infine l’istituzione del doppio senso di marcia sull’unico tratto di via Monte Velino a senso unico, ovvero quello che costeggia gli attuali giardinetti.

