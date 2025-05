Avezzano riscopre la Dea Angizia: arte, memoria e identità grazie agli studenti del Bellisario

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Successo di pubblico e partecipazione per l’evento “Dea Angizia: flussi di memoria”, promosso dal Liceo Artistico “Bellisario” e organizzato dal Centro Giuridico del Cittadino con il patrocinio del Comune di Avezzano – Cuore della manifestazione, lo svelamento dell’installazione Frammenti di memoria – realizzata dagli studenti dell’indirizzo Metalli e Oreficeria – collocata davanti al Palazzo di Giustizia – viene evidenziato sul sito web. Un’opera intensa, simbolica, capace di intrecciare mito, storia e creatività contemporanea – La figura della Dea Angizia, con i suoi serpenti e i richiami alla Marsica antica, viene reinterpretata in chiave moderna per diventare monito e testimonianza di un’identità culturale da custodire e trasmettere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il sindaco Giovanni Di Pangrazio, presente all’inaugurazione, ha elogiato il valore formativo dell’iniziativa, sottolineando come la memoria collettiva sia fondamento della cittadinanza attiva – si legge sul sito web ufficiale. La giornata si è arricchita di una performance teatrale a cura degli studenti e di un’estemporanea di pittura su strada realizzata dagli allievi dell’indirizzo Arti Figurative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Prensenti all’inaugurazione della mostra – che resterà aperta presso la Pro Loco fino al 2 giugno – il dirigente dell’istituto Corrado Dell’Olio, il Presidente del Centro giuridico del cittadino, Augusto Di Bastiano, regista dell’evento e l’assessore del comune di Avezzano Alessandro Pierleoni che ha curato i rapporti con le realtà organizzatrici. Una mattinata che ha coniugato memoria e visione, restituendo alla città un’immagine giovane, vitale e profondamente radicata nella sua storia – si apprende dal portale web ufficiale. Un esempio concreto di come la scuola, quando dialoga con il territorio, possa diventare motore di cultura e comunità.

