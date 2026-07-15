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Politica

Avezzano: Risoluzione per riconoscere San Luigi Orione patrono Protezione Civile e istituire giornata ricordo terremoto Marsica

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Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha visto oggi la presentazione di una risoluzione che mira a riconoscere ufficialmente San Luigi Orione come patrono della Protezione Civile Italiana. A presentare l’atto è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, il quale ha sottolineato l’importanza di tale figura nell’ambito della solidarietà e del servizio verso le popolazioni colpite da calamità.

Verrecchia ha ricordato il contributo di San Luigi Orione durante il terremoto della Marsica del 1915, sottolineando come il santo fosse intervenuto immediatamente dopo il sisma ad Avezzano per coordinare i soccorsi, assistere i superstiti e prendersi cura degli orfani. La risoluzione presentata impegna la Giunta regionale ad aderire al percorso per il riconoscimento di San Luigi Orione come patrono della Protezione Civile.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha inoltre depositato un’iniziativa legislativa per istituire la Giornata regionale della memoria del terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915. Verrecchia ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria di eventi tragici come questi e di onorare coloro che si sono dedicati con coraggio e dedizione all’assistenza delle comunità colpite.

L’Abruzzo si trova quindi in prima linea nell’iniziativa per il riconoscimento di San Luigi Orione come Patrono della Protezione Civile Italiana, in un gesto di gratitudine verso coloro che continuano a ispirarsi ai valori di altruismo, servizio e responsabilità che il santo ha rappresentato durante la sua vita.

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