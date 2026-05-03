Avezzano, ritardi nei lavori del nuovo municipio e della piazza: Verdecchia chiede chiarezza all’amministrazione

Il candidato sindaco del Patto per Avezzano, Roberto Verdecchia, ha sollevato dubbi e preoccupazioni riguardo ai gravi ritardi nella conclusione dei lavori del nuovo municipio e dell’antistante piazza dedicata a Maria Teresa Cucchiari. Verdecchia ha evidenziato come, nonostante le scadenze contrattuali fossero fissate per novembre e dicembre del 2025, i lavori risultino ancora in corso. Eppure, nonostante l’evidente ritardo, l’amministrazione non ha fornito alcuna spiegazione in merito.

Il contratto d’appalto, sottoscritto tra il Comune di Avezzano e la società UNIREST s.r.l, prevedeva precise scadenze per l’ultimazione dei lavori sia della piazza che del municipio, ma ad oggi non è stata ancora formalmente riconsegnata l’area adiacente al nuovo edificio. Verdecchia ha sottolineato come sia fondamentale chiarire il perché di tale ritardo e ha esortato l’amministrazione a rendere pubblico lo stato di avanzamento dei lavori.

Il candidato ha inoltre evidenziato l’importanza di rispettare i tempi stabiliti e ha dichiarato: “Di fronte a un’attesa che si protrae da quasi vent’anni riteniamo doveroso che l’amministrazione chiarisca pubblicamente lo stato dei lavori e valuti l’eventuale applicazione delle penali previste dalla normativa vigente”. Verdecchia ha concluso affermando che i cittadini di Avezzano meritano chiarezza e trasparenza in merito ai lavori che interessano il nuovo municipio e la piazza dedicata a Maria Teresa Cucchiari.