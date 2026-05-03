- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Maggio 3, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAvezzano, ritardi nei lavori del nuovo municipio e della piazza: Verdecchia chiede...
Attualità

Avezzano, ritardi nei lavori del nuovo municipio e della piazza: Verdecchia chiede chiarezza all’amministrazione

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il candidato sindaco del Patto per Avezzano, Roberto Verdecchia, ha sollevato dubbi e preoccupazioni riguardo ai gravi ritardi nella conclusione dei lavori del nuovo municipio e dell’antistante piazza dedicata a Maria Teresa Cucchiari. Verdecchia ha evidenziato come, nonostante le scadenze contrattuali fossero fissate per novembre e dicembre del 2025, i lavori risultino ancora in corso. Eppure, nonostante l’evidente ritardo, l’amministrazione non ha fornito alcuna spiegazione in merito.

Il contratto d’appalto, sottoscritto tra il Comune di Avezzano e la società UNIREST s.r.l, prevedeva precise scadenze per l’ultimazione dei lavori sia della piazza che del municipio, ma ad oggi non è stata ancora formalmente riconsegnata l’area adiacente al nuovo edificio. Verdecchia ha sottolineato come sia fondamentale chiarire il perché di tale ritardo e ha esortato l’amministrazione a rendere pubblico lo stato di avanzamento dei lavori.

Il candidato ha inoltre evidenziato l’importanza di rispettare i tempi stabiliti e ha dichiarato: “Di fronte a un’attesa che si protrae da quasi vent’anni riteniamo doveroso che l’amministrazione chiarisca pubblicamente lo stato dei lavori e valuti l’eventuale applicazione delle penali previste dalla normativa vigente”. Verdecchia ha concluso affermando che i cittadini di Avezzano meritano chiarezza e trasparenza in merito ai lavori che interessano il nuovo municipio e la piazza dedicata a Maria Teresa Cucchiari.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it