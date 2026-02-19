Avezzano, Roberto Verdecchia del Patto per Avezzano supporta i lavoratori somministrati LFoundry

Il candidato sindaco del Patto per Avezzano, l’avvocato Roberto Verdecchia, ha espresso pieno sostegno alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali a tutela dei 94 lavoratori e lavoratrici “somministrati” presso la LFoundry di Avezzano. Verdecchia ha sottolineato come le scelte aziendali, ritenute anacronistiche e punitive, stiano penalizzando la componente più fragile del mondo del lavoro, con ripercussioni negative sul tessuto sociale, economico e famigliare dell’intera Marsica.

La LFoundry, secondo quanto dichiarato da Verdecchia, ha disatteso l’applicazione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori somministrati, causando una decurtazione salariale e un esclusione dalle rotazioni contraria alla normativa vigente. Inoltre, si prospetta un ridimensionamento occupazionale che coinvolgerebbe principalmente i lavoratori precari, un orientamento che il candidato sindaco considera meritevole di ferma contrarietà.

Verdecchia ha fatto appello a tutte le forze progressiste del territorio e alle istituzioni competenti affinché vengano assunte iniziative comuni, anche a livello regionale e nazionale, per sollecitare la LFoundry a riaprire un confronto che garantisca il rispetto degli accordi sindacali e la definizione di un piano aziendale credibile per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il candidato ha sottolineato l’importanza di non perseguire solo gli interessi di partito, ma di mettere al primo posto quelli della collettività, vista l’importanza dell’azienda come patrimonio industriale del territorio. Verdecchia ha evidenziato l’urgente necessità di un’azione comune tra le varie parti coinvolte per garantire il futuro di centinaia di famiglie e ha auspicato il coinvolgimento di quante più adesioni possibili.