giovedì, Marzo 5, 2026
Politica

Avezzano: Roberto Verdecchia inaugura sede comitato elettorale, svelata Carta d’Intenti e coalizione progressista presenti

Il candidato sindaco del Patto per Avezzano, Roberto Verdecchia, inaugurerà sabato 7 marzo alle 16:00 la sede del comitato elettorale situata in piazza Orlandini Barnaba 2.

Verdecchia ha dichiarato: “Sarà uno dei tanti momenti di confronto in quello che è uno spazio cittadino, dove chiunque potrà portare le proprie idee e confrontarsi su come migliorare la città di Avezzano. Il nostro è un progetto alternativo e partecipato, l’unico di centrosinistra e l’unico alternativo alle due destre: quella del sindaco uscente e quella del candidato Alessio Cesareo”.

Durante l’evento verrà presentata la Carta d’Intenti, un documento redatto e firmato da tutti i componenti del progetto politico. Verdecchia ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è mettere i cittadini al centro della vita politica e sociale della città, adottando fin da subito un criterio di trasparenza, chiarezza e coerenza che contraddistingua la nostra azione. Avezzano merita di più! Vi aspettiamo, il cambiamento parte da noi”.

All’incontro parteciperanno i rappresentanti locali e regionali dei partiti che compongono la coalizione progressista: per il Movimento 5 Stelle saranno presenti la senatrice Gabriella Di Girolamo, il coordinatore regionale Gianluca Castaldi, il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Taglieri, il responsabile territoriale Giorgio Fedele e il coordinatore per Avezzano e la Marsica Massimo De Maio; per AVS parteciperanno il capogruppo in Consiglio regionale Alessio Monaco, il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Fabrizio Giustizieri e la responsabile territoriale Rosalia Tangredi; per Italia Viva saranno presenti il coordinatore regionale Camillo D’Alessandro e il responsabile territoriale Claudio Abruzzo; per Rifondazione Comunista parteciperanno il coordinatore provinciale Silvano Di Pirro e il coordinatore territoriale Antonio Mastrangelo; per Demos parteciperanno il coordinatore regionale Alfonso D’Alfonso e il responsabile territoriale Gino Milano; infine, Mario Casale sarà presente per l’associazione “Compagno è il mondo”.

L’evento si preannuncia come un momento importante di confronto e presentazione del programma del candidato Verdecchia, che si propone come alternativa alle amministrazioni passate e alle altre proposte politiche presenti sul territorio.

