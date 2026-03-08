Avezzano, Roberto Verdecchia svela sede elettorale: “Patto per Avezzano unica coalizione di centrosinistra, contrasto al centrodestra di Di Pangrazio e Cesareo”

Il Patto per Avezzano ha svelato la sede elettorale e ribadito la propria posizione come unica coalizione di centrosinistra, contrapponendosi sia al sindaco uscente che al candidato di centrodestra Alessio Cesareo.

Roberto Verdecchia, candidato sindaco del Patto per Avezzano, ha dichiarato che il sindaco uscente e il candidato Cesareo sono due facce della stessa medaglia, ovvero del centrodestra che ha interessi diversi da quelli degli avezzanesi. Verdecchia ha sottolineato la coerenza e trasparenza del suo progetto, evidenziata anche dalla firma della Carta d’Intenti senza esitazioni. Durante l’inaugurazione della sede elettorale, Verdecchia è stato applaudito e incoraggiato dai presenti.

Il candidato sindaco ha criticato il sindaco uscente per la gestione della sanità, sottolineando il collasso del pronto soccorso e la mancanza di interventi per migliorare i servizi ospedalieri. Verdecchia ha anche evidenziato la mancanza di azioni concrete per migliorare la sicurezza in città e mantenere aperti il tribunale e la Procura della Repubblica.

Il Patto per Avezzano ha dichiarato che si trova in contrapposizione ai due schieramenti di centrodestra rappresentati da Cesareo e dal sindaco uscente, affermando di essere l’unica coalizione di centrosinistra presente in questa tornata elettorale. I partiti che compongono il Patto per Avezzano hanno sottolineato la necessità di un cambio di direzione per portare dignità e rispetto alla città, accusando la destra di aver disastro la sanità in Abruzzo e di aver trascurato diversi settori importanti per il territorio.

All’inaugurazione della sede elettorale del Patto per Avezzano hanno partecipato rappresentanti dei partiti che compongono la coalizione, tra cui Movimento 5 Stelle, AVS, Italia Viva, Rifondazione Comunista e Demos. La presenza degli esponenti locali e regionali ha evidenziato il sostegno alla coalizione progressista e la volontà di lavorare per un cambiamento positivo nella gestione della città.