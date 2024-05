Avezzano, Rotatoria artistica di Via XX Settembre distrutta da un automobilista: a breve i lavori di riparazione e ripristino

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Saranno effettuati a breve i lavori di riparazione e ripristino della rotatoria artistica di Via XX Settembre letteralmente devastata a causa di un incidente stradale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ome si ricorderà, infatti, all’alba dello scorso 1 aprile, un automobilista perse il controllo della propria vettura andando a schiantarsi contro la rotatoria artistica di Via XX Settembre, adiacente il parco commerciale della Conad e del vicino Liceo Artistico “Bellisario”. Nell’impatto, ovviamente, furono distrutti parte dei cordoli e delle aiuole, e parte della installazione artistica che caratterizza quella rotatoria – si legge sul sito web ufficiale. Un episodio avvenuto, peraltro, a pochi mesi dalla riparazione e ripristino della rotonda già danneggiata da un precedente sinistro – aggiunge testualmente l’articolo online. Ora l’Amministrazione comunale, con i fondi previsti dai rimborsi dell’assicurazione sul patrimonio cittadino, ha deciso di provvedere in tempi brevi alla riparazione e ripristino della stessa rotatoria in questione – si apprende dalla nota stampa. Il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, architetto Antonio Ferretti, ha infatti già pubblicato la determina con la quale vengono affidati i lavori ad una ditta specializzata che provvederà a riparare sia la struttura che la decorazione artistica – si legge sul sito web ufficiale. Il tutto sia per riportare la zona alle normali condizioni di sicurezza, sia per restituire a quell’ingresso della città, il decoro che necessita – viene evidenziato sul sito web.

