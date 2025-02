Avezzano, Rotatoria di Caruscino: rush finale verso la realizzazione dell’importate struttura all’incrocio fra Via XX Settembre e Via Brunelleschi

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Si è chiuso questa mattina il passaggio più complicato che dovrà portare, nei prossimi mesi alla realizzazione della rotatoria della frazione di Caruscino – riporta testualmente l’articolo online. Il dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale di Avezzano, architetto Antonio Ferretti, infatti, ha ricevuto la firma della cessione bonaria dei terreni necessari per realizzare l’opera che dovrà regolare il traffico e aumentare la sicurezza all’ingresso della frazione di Caruscino – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta, per la precisione dell’incrocio fra Via XX Settembre e Via Brunelleschi, strada dove si trova anche la sede dell’Ipsaa “A. Serpieri”, e quindi interessato all’intersezione con altre due strade e comunque interessata da traffico in entrate e in uscita diretto a istituti scolastici (qualche centinaio di metri più avanti sorge l il Liceo Artistico “Bellisario” di Avezzano) e aree commerciali e artigianali – Superato questo passaggio, ora l’Amministrazione dovrà procedere all’approvazione del progetto esecutivo, ormai in via di presentazione da parte del tecnico incaricato ing. Stefano Gentile, passaggio dopo il quale gli uffici dell’architetto Ferretti passeranno ad aprire la gara con affidamento diretto per la realizzazione dei lavori.Una operazione che vedrà un investimento di 225mila euro, dei quali 100mila provenienti da un finanziamento regionale su interessamento del consigliere regionale Simone Angelosante nello scorso mandato – recita il testo pubblicato online. La realizzazione della rotatoria, che dovrebbe mettere fine agli storici problemi di traffico rallentato e caotico oltre che di sicurezza di quell’area che, troppo spesso, è stata teatro di incidenti anche di una certa gravità.La tempistica preventivata dall’Amministrazione pone l’inizio dei lavori entro il mese di marzo prossimo e la conclusione degli stessi, con apertura al traffico della nuova rotatoria entro l’inizio della prossima estate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un altro impegno mantenuto, che contestualmente va a dare risposta ad un’esigenza più volte portata avanti dai cittadini e al contempo riqualifica, anche da un punto di vista estetico, una delle zone più trafficate del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa.

