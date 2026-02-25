Avezzano, Rottamazione cartelle, il Consiglio vota il piano per aiutare famiglie e imprese

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Portale telematico dedicato – aggiunge testualmente l’articolo online. In ballo 25 milioni di euro Pronta la rottamazione delle cartelle comunali per 25milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Il consiglio comunale di Avezzano si prepara a votare nella seduta di giovedì un provvedimento decisivo per i rapporti tra fisco locale e contribuenti – aggiunge la nota pubblicata. La proposta, portata all’attenzione dell’assise dall’assessore al Bilancio, Alessandro Pierleoni, punta proprio a istituire delle agevolazioni per i tributi comunali non riscossi – precisa la nota online. L’iniziativa riguarda una platea vasta di pendenze relative a Imu, Tari, Ici e Tasi, oltre a Tosap e imposte sulla pubblicità, purché notificate entro il 31 dicembre 2025. L’operazione mira a recuperare tra i 20 e i 25 milioni di euro, offrendo allo stesso tempo un paracadute ai cittadini in difficoltà. “Questa delibera rappresenta un atto di equità e un sostegno concreto per le famiglie e le imprese del nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore Pierleoni, “abbiamo lavorato per costruire uno strumento che permetta a chi è rimasto indietro di regolarizzare la propria posizione con dignità e sostenibilità economica”. Il piano di rottamazione segue le linee indicate dalla legge di Bilancio 2026, che dà modo ai Comuni di percorrere una strada di regolarizzazione ed è rivolto ai contribuenti che vogliono mettersi in regola – si apprende dal portale web ufficiale. Il provvedimento copre un arco temporale molto ampio e include l’Ici dal 2009 al 2011, l’Imu dal 2012 al 2020 e la Tasi dal 2014 al 2019. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, il provvedimento abbraccia le annualità Tarsu, Tares e Tari comprese tra il 2013 e il 2023. Sono inclusi nella misura anche i debiti derivanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi emessi entro la fine del 2025. Il regolamento ha già avuto il via libera della commissione statuti e regolamenti presieduta dall’Avv. Carpineta che ha avuto modi di approfondire e perfezionare il regolamento in approvazione – Per facilitare l’accesso alla misura, l’amministrazione guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio attiverà un portale telematico dedicato, operativo dal 16 marzo al 15 giugno – riporta testualmente l’articolo online. Attraverso questa piattaforma, ogni cittadino potrà consultare la propria posizione debitoria e inoltrare la domanda di adesione in modo semplificato – aggiunge testualmente l’articolo online. Il sistema permetterà di visualizzare l’importo esatto dei tributi non versati e di richiedere contestualmente la rateizzazione delle somme dovute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la scadenza della prima rata per il 31 luglio, con la possibilità di dilazionare il debito complessivo in un massimo di 24 rate mensili – aggiunge la nota pubblicata. “Si tratta di un’ottima opportunità per i cittadini per regolarizzare le loro posizioni usufruendo delle agevolazioni”, ha sottolineato Pierleoni, “attraverso il portale ad hoc, garantiremo trasparenza e immediatezza, eliminando lungaggini burocratiche e permettendo a tutti di conoscere la propria situazione in tempo reale”. L’introduzione del portale rappresenta un salto di qualità nella digitalizzazione dei servizi tributari del Comune di Avezzano, pensato per evitare code agli sportelli e fornire risposte rapide – recita la nota online sul portale web ufficiale. Pierleoni ha ricordato inoltre che “l’importo dei ruoli interessati dalla manovra sottolinea l’importanza del provvedimento che potrebbe garantire un concreto rafforzamento per le casse comunali in vista della concretizzazione dei progetti da realizzare e un alleggerimento del carico fiscale per chi intende mettersi in regola

