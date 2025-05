Avezzano, Sabato ad Avezzano “approda” la mostra sulla nave di Emergency: nella galleria culturale del centro-città il dono del volontariato diventa arte

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sarà allestita nei prossimi giorni e inaugurata sabato 10 maggio alle ore 12, la mostra fotografica sulle nave di Emergency “Life Support”. Pierleoni: “Sarà una straordinaria occasione di comunione con la nostra umanità”. Dare aiuto e sostegno senza chiedere nulla in cambio e far crollare una volta per tutte i muri materiali ed immateriali delle discriminazioni nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. Verrà inaugurata sabato 10 maggio, alle ore 12, ad Avezzano, la mostra fotografia dedicata al mondo rivoluzionario e umanitario della nave di “EMERGENCY”, associazione indipendente conosciuta a livello internazionale, fondata dal chirurgo Gino Strada e nata nel 1994 con l’obiettivo di offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. La mostra fotografica potrà essere visitata da sabato 10 maggio fino al 1 giugno, tutti i giorni – precisa la nota online. All’inaugurazione, sarà presente Rossella Miccio, presidente di Emergency. “C’è da sottolineare un aspetto fondamentale – si apprende dalla nota stampa. – afferma l’assessore Alessandro Pierleoni che sarà presente al taglio del nastro e che ha seguito il progetto – Queste fotografie che fanno il giro del mondo e che sono delle vere opere d’arte perché raccontano la vita nella sua debolezza ma anche nella sua forza, approderanno nella nostra città gratuitamente: verranno esposte a costo zero per l’Ente comunale – si apprende dalla nota stampa. Una ricchezza così intensa di forme, volti e colori arriva nella nostra città per farci conoscere più da vicino ed apprezzare ancora di più il volontariato, il senso più alto dell’aiuto verso l’altro e l’amore per la vita – La mostra, infatti, ci permetterà di cogliere gli aspetti più belli e complessi della nave di Emergency, “Life Support”, che opera in tutto il Mediterraneo”. La galleria d’arte in pieno centro cittadino, quindi, sita in via Marconi 85, continua a mantenersi attiva e produttiva, trasformandosi sempre più in un angolo artistico di Piazza Risorgimento – recita il testo pubblicato online. “Questo nuovo progetto culturale ci parlerà di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani – precisa la nota online. – sottolinea ancora l’assessore – Fino al 4 maggio scorso, la galleria urbana è stata dedicata alle opere meravigliose del nostro pittore e scultore conterraneo Pasquale Di Fabio: una mostra che è stata visitata da circa 900 persone”. “Sono tantissime le attività di soccorso e di aiuto che ogni giorno mette in campo la squadra di Emergency. – spiega la presidente Miccio – Il concept di fondo della mostra fotografica può essere riassumibile in questa espressione ‘essere curati è un diritto di tutti’”. Curatrice della mostra fotografica è l’associazione ‘Antiquae’, con Antonella Villa nel ruolo di coordinatrice dell’organizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Soleva dire spesso Gino Strada, fondatore di Emergency scomparso nell’agosto del 2021, che ‘il mondo dovrebbe essere così: chi ha bisogno, va aiutato’ ed Emergency continua a fare questo tutti i giorni – precisa la nota online. Per noi è davvero un grande onore poter ospitare la mostra fotografica su ‘Life Support’: mettere a nudo di fronte agli occhi di tutti, con scatti veri, reali e spesso rubati, le disumanità e le umanità del mondo è un atto di coraggio immenso, che ci aiuta a capire fin dove può arrivare l’essere umano, nel bene e nel male”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/