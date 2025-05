Avezzano, Sala Matteotti gremita alla Camera dei Deputati per “Il Cammino della Santità” di Padre Orante D’Agostino. Un’opera che restituisce voce a San Giuseppe da Leonessa dopo quattro secoli

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:ROMA – Un’autentica standing ovation per Padre Orante Elio D’Agostino, il frate cappuccino originario di Ortucchio che, con anni di studi, preghiera e dedizione, ha riportato alla luce i preziosi Manoscritti di San Giuseppe da Leonessa, restituendoli oggi all’Italia intera nella prestigiosa Sala Matteotti della Camera dei Deputati, durante la presentazione del volume “Il Cammino della Santità”. L’evento, che ha registrato una partecipazione straordinaria con sala gremita in ogni ordine di posto, ha visto la presenza di alte cariche istituzionali, autorità civili e militari, intellettuali e rappresentanti delle comunità religiose – Un parterre d’eccezione, tra cui spiccano l’ex Prefetto della Provincia dell’Aquila Aurelio Cozzani e il Comandante del Reggimento Trasmissioni “Leonessa”, Colonnello Gianluca Buttini, che hanno voluto rendere omaggio al valore culturale e spirituale dell’opera – viene evidenziato sul sito web. A portare i saluti istituzionali, l’On. Paolo Trancassini, Questore della Camera dei Deputati, già sindaco di Leonessa, mentre tra gli interventi si sono alternati Padre Simone Calvarese, Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini, il Sindaco di Leonessa Gianluca Gizzi, il Sindaco di Penne Gilberto Petrucci e il Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, che ha voluto omaggiare i presenti con una copia del volume – recita la nota online sul portale web ufficiale. “In qualità di Sindaco della Città di Avezzano – ha dichiarato Di Pangrazio – sono onorato di condividere quest’opera che restituisce alla collettività testi rimasti nell’ombra per oltre quattro secoli – precisa il comunicato. San Giuseppe da Leonessa, con la sua voce riemersa, parla ancora oggi al cuore del nostro tempo – riporta testualmente l’articolo online. L’instancabile opera di Padre Orante a cui mi lega anche una profonda amicizia, è un dono inestimabile alle nostre comunità”. Padre Orante ha illustrato con passione il contenuto del volume, frutto di un percorso trentennale di ricerca e fede, sostenuto anche dal contributo prezioso della prof.ssa Antonella Paris e della sig.ra Ornella Giovannetti – aggiunge la nota pubblicata. Attraverso i manoscritti del frate missionario vissuto tra il XVI e il XVII secolo, emerge un messaggio potente di carità, riconciliazione e coraggio evangelico, ancora oggi di grande attualità. “San Giuseppe da Leonessa – ha raccontato Padre Orante – fu martire mancato e testimone incrollabile del Vangelo – riporta testualmente l’articolo online. Sopravvissuto miracolosamente alla tortura del gancio inflitta dai turchi a Costantinopoli, il Santo continuò a scrivere con tenacia sulla missione cristiana e sulla forza della fede – si apprende dalla nota stampa. La sua voce ci interroga ancora oggi”. A chiudere l’incontro, le conclusioni affidate al Consigliere Marco Villani, Vicesegretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha sottolineato l’importanza di “rilanciare il pensiero dei grandi testimoni della fede anche nella riflessione civile e politica contemporanea”.Il Cammino della Santità non è solo il titolo di un libro, ma un sentiero spirituale che unisce territori, comunità e coscienze – si apprende dalla nota stampa. E oggi, più che mai, la voce di San Giuseppe da Leonessa – riportata alla luce da Padre Orante – è tornata a farsi ascoltare nel cuore delle istituzioni.

