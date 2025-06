Avezzano, San Pelino, il sindaco non molla: svolta in vista per la nuova scuola

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Incontro con la soprintendente Collettini: studio di fattibilità condiviso, poi subito l’esecutivo – recita il testo pubblicato online. Via libera anche al restauro del soffitto della sala consiliare Briefing mattutino, a Palazzo di città, sulla scuola elementare di San Pelino – recita il testo pubblicato online. Dall’incontro arrivano novità che vanno nel segno della velocizzazione dell’iter. Questa mattina è arrivato un segnale forte nella direzione della ripartenza concreta del progetto: in municipio, il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha incontrato la soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province dell’Aquila e Teramo, Cristina Collettini, per un confronto operativo sullo stato dell’iter. L’incontro – che si è svolto in occasione della presenza istituzionale della soprintendente per l’evento “Avezzano esperienziale” – ha visto anche la partecipazione del dirigente ai Lavori pubblici del Comune, Antonio Ferretti, e, da remoto, degli architetti incaricati della redazione dello studio di fattibilità per la nuova scuola – viene evidenziato sul sito web. La vicenda dell’edificio scolastico di San Pelino era in attesa di una svolta – si legge sul sito web ufficiale. Mentre nelle altre scuole il vasto programma di messa in sicurezza era filato liscio, in questo caso si erano verificati alcuni ostacoli – precisa la nota online. Rispetto al progetto iniziale, infatti, erano emerse criticità che avevano portato a presentare all’Ufficio speciale per la ricostruzione (USRC) una richiesta di variazione per la ricostruzione dell’immobile con parallela domanda di integrazione delle somme da utilizzare – si apprende dalla nota stampa. Era stato necessario, però, ridefinire l’approccio progettuale in un’ottica di piena compatibilità con i vincoli architettonici e ambientali imposti dalla normativa: sulla scuola c’è infatti un vincolo che complica l’iter. Un percorso tortuoso e complesso che sembra essere tornato sui giusti binari. Lo studio di fattibilità – punto di partenza essenziale per passare alla progettazione esecutiva – sarà condiviso con la Soprintendenza prima della sua formalizzazione, così da garantire fin da subito la piena compatibilità con le prescrizioni dell’ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una strategia operativa che punta a ridurre i tempi di approvazione e che può consentire astretto giro di avviare la fase esecutiva – «Non molliamo e non molleremo: la nuova scuola di San Pelino si farà. Con la soprintendente Collettini si è instaurata una sinergia istituzionale che ci permette finalmente di guardare avanti con fiducia», ha commentato il sindaco Di Pangrazio – aggiunge testualmente l’articolo online. «Ringrazio gli uffici comunali e i tecnici coinvolti per il lavoro di squadra che stiamo portando avanti – aggiunge la nota pubblicata. Avezzano si distingue in Italia per le scuole moderne e sicure – si apprende dalla nota stampa. È una volontà che abbiamo avuto dal nostro primo insediamento – E tutte le scuole devono essere moderne e sicure, nessuna esclusa». Nel corso dell’incontro, la soprintendente Collettini ha inoltre confermato l’avvio, entro l’anno, anche di un secondo intervento atteso in città: il restauro del pregiato soffitto ligneo della sala consiliare del Comune di Avezzano – Un progetto che unisce tutela e valorizzazione del patrimonio artistico locale – si apprende dalla nota stampa.

