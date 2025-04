Avezzano, Sanità marsicana, dal consiglio comunale le richieste alla Asl: «sub-intensiva, pronto soccorso, nuovo ospedale, ora servono risposte»

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Cinque ore di confronto con il manager romano: tra le novità, apertura al dialogo e attivazione del parto indolore h 24 Cinque ore serrate di confronto, un’aula consiliare gremita e una certezza condivisa: sulla sanità marsicana servono risposte immediate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si è tenuto oggi, lunedì 14 aprile, il Consiglio comunale convocato per discutere in maniera monografica il tema “Sanità marsicana: criticità e proposte di soluzione”. Al centro del dibattito, quattordici richieste formali rivolte al Direttore generale della Asl 1 Avezzano–Sulmona–L'Aquila, Ferdinando Romano, presente in aula per ascoltare, chiarire e confrontarsi con amministratori, consiglieri, rappresentanti sindacali e cittadini. Il Consiglio, presieduto da Fabrizio Ridolfi, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno articolato, che sintetizza i bisogni più urgenti del territorio: dal rafforzamento del personale medico e OSS, all'immediata attivazione del reparto di terapia sub-intensiva inaugurato ma mai entrato in funzione, fino alla sostituzione delle ambulanze, spesso vetuste e inadeguate. Tra i punti più rilevanti, l'attivazione del parto indolore presso l'Ospedale civile di Avezzano, un servizio atteso da anni in un reparto che registra oltre 800 nascite l'anno ed è tra i più attrattivi della provincia. Il direttore Ferdinando Romano ha riconosciuto la necessità di un maggiore confronto con i territori, prendendo l'impegno di garantire una comunicazione più strutturata con l'amministrazione comunale dopo una sollecitazione parecchio decisa arrivata sul punto dal sindaco di Avezzano Giovanni di Pangrazio. Ha inoltre annunciato l'avvio concreto del parto indolore nei prossimi mesi, superate le difficoltà legate alla carenza di anestesisti. Il dibattito politico e istituzionale: "Ora serve una strategia di attrattività, non solo difesa" La discussione in aula ha visto il contributo di figure istituzionali di primo piano. A partire dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, promotore dell'iniziativa, che ha rimarcato: «Avezzano e la Marsica non chiedono privilegi, ma risposte concrete. Il nostro ospedale serve un'area vasta, con potenzialità enormi, ma senza programmazione e personale le fughe sanitarie aumenteranno. Con i sindaci ci si deve confrontare. Anche perché la gente si rivolge a noi. Dobbiamo sapere a che punto è l'iter del nuovo ospedale. Sulla subintensiva se il sindaco la chiede è perché ho la fila di persone che mi rappresentano un problema. Quando è stata inaugurata la subintensiva io stavo lì e ci ho messo la faccia. È rimasta ferma. Servono i fatti. Dialogare con la città significa confrontarsi per risolvere insieme i problemi, per programmare meglio ma anche per far capire ai cittadini alcune scelte» In apertura c'era stato l'intervento di Angelo Caruso, presidente della Provincia dell'Aquila: «È il momento di passare da una logica difensiva a una strategia di attrattività. La nostra provincia è circondata da Regioni che insieme fanno oltre otto milioni di abitanti. La sanità non è una guerra tra poveri: dobbiamo essere competitivi, non lamentarci a vuoto». Poi hanno preso la parola Mirko Zauri, sindaco di Pescina, Vincenzo Giovagnorio, sindaco di Tagliacozzo e Antonella Buffone. Duro il giudizio del consigliere regionale Sandro Mariani, presidente della Commissione Vigilanza: «La situazione è scioccante. Mancano programmazione, visione e coraggio. Temo che il disavanzo regionale sia ormai salito a 20 milioni di euro. Spero di essere smentito, ma servono interventi strutturali immediati». Diretto e incisivo anche Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale di opposizione: «Non rinnego il conflitto su un tema così caldo. Qui parliamo della salute della gente. Le tasse aumentano, ma la sanità è tra le peggiori d'Italia. È finito il tempo dei distinguo: dobbiamo fare squadra. I problemi nascono dal sottofinanziamento regionale, ma sono stati aggravati da scelte sbagliate, dalla distribuzione iniqua delle risorse tra province e da un management poco incline al dialogo». Massimo Verrecchia, consigliere regionale di Fratelli D'Italia, ha sottolineato che la regione ha ereditato una situazione disastrosa dal centrosinistra, rivendicando un cambio di scelte nelle ripartizioni attuate da quest'anno e gli sforzi, compresi quelli per sbloccare il progetto e il finanziamento del nuovo ospedale e alle spese ulteriori per il personale. "Nel 2019 avevamo zero centri per l'autismo, oggi ci sono 19 centri autorizzati. Stessa cosa per le dipendenze. Anche sulle cartelle è vero che è una scelta impopolare ma si trattava di prenotazioni che hanno occupato il posto di altri" Di tutt'altro avviso il senatore Michele Fina (PD) "Bisogna dire la verità. L'ultimo tavolo di monitoraggio a Roma è andato male. L'aumento di 40 milioni di euro di tasse per una città come Avezzano significa che ci sono 7 mila persone che pagheranno di più e non sono ricchi. Quei 40 milioni servono per pagare il buco di bilancio della sanità e siamo agli ultimi livelli di qualità della sanità. Ognuno di noi deve valutare se l'investimento fatto con maggiori tasse sta migliorando la qualità" Sono poi intervenuti i sindacalisti Francesco Marrelli della CGIL, Alessio Zanon Cisl, Romina Margani Uil, e la dottoressa Ilaria Vischetti, federazione italiana medici di medicina generale, Patrizia Morfeo, presidente dell'ordine degli infermieri e Carlotta Ludovici per l'associazione dei consumatori ADICU. Quindi spazio ai consiglieri comunali Lorenza Panei, Ignazio Iucci, Nello Simonelli, Tiziano Genovesi e Alfredo Chiantini.

