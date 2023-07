Avezzano, Scav, approvato il bilancio 2022: in programmazione la novità “Bus&Bike”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il documento finanziario è stato approvato martedì sera, alla presenza dell’assessore al ramo, Loreta Ruscio – riporta testualmente l’articolo online. Nuovo ingresso nella società: Di Profio sarà il rappresentante comunale – si apprende dalla nota stampa. In partenza, anche due nuovi mezzi – Conti in ordine e con un utile attestato di oltre 3400 euro: il bilancio dell’annualità 2022 della Scav, società cooperativa del Comune di Avezzano che gestisce in città il trasporto pubblico locale, è stato votato all’unanimità martedì sera da tutta l’assemblea – Rinnovato, nella stessa sede, anche il Cda, il quale organigramma presenta un nuovo rappresentante comunale: ha fatto il suo ingresso ufficiale nell’assetto societario Cesare Di Profio – Sono queste le ultime novità emerse nel corso dell’ultima riunione dei soci della Scav, società partecipata del Comune con una quota del 56%. “L’azienda Scav – sottolinea l’assessore alle società partecipate, Loreta Ruscio, presente all’ultima assemblea – si sta impegnando molto e questo è un dato di fatto – riporta testualmente l’articolo online. L’innovazione nel servizio del Tpl farà, infatti, parte del futuro della Scav, grazie ad una stagione di investimenti che, in verità, è partita già lo scorso anno con l’acquisto del primo mezzo nuovo – aggiunge testualmente l’articolo online. La prossima frontiera che verrà toccata, quest’anno, dalla Scav è legata al progetto ‘Bus&Bike’, ovvero al trasporto delle biciclette sugli autobus, scegliendo poi, tramite prenotazioni digitali con app, di poter effettuare, scendendo in prossimità di fermate attrezzate, un tratto in bus e un tratto di bici – Questa è la novità studiata per la città di Avezzano, sempre con l’obiettivo primario di arricchire l’offerta dei servizi a disposizione del cittadino”. Il progetto “Bus&Bike” funzionerà, in città, grazie all’installazione di 2 stazioni di bike a pedalata assistita – si apprende dal portale web ufficiale. Cesare Di Profio Riconfermato dall’assemblea dei soci, al timone della partecipata, il presidente Guglielmo Rocchi, che gestirà, assieme al Consiglio di amministrazione, le sorti dell’azienda per i prossimi 3 esercizi finanziari – aggiunge la nota pubblicata. “Gli effetti grami della pandemia – afferma Rocchi – sono finalmente archiviati per le società che si occupano di trasporto pubblico locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il 2022, per noi, è stato il vero anno della ripartenza; dopo le forti e rigide costrizioni a causa del Covid-19, l’azienda, lo scorso anno, è potuta tornare a lavorare con un regime stabilizzato e con un alzamento degli incassi da traffico”. La società, nei mesi passati, ha investito molto sul parco mezzi: una linea guida che continuerà ad essere tracciata anche nell’anno in corso e nel prossimo, il 2024. “Acquisteremo – conferma ancora Rocchi – altri due mezzi, di cui uno alimentato a gasolio e uno a metano – aggiunge testualmente l’articolo online. I due innesti andranno a chiudere il cerchio del rinnovamento della nostra flotta – In questi due casi, il contributo che arriverà dalle casse regionali sarà del 100%. La nostra mission continua ad essere quella della miglior efficienza – si legge sul sito web ufficiale. Ringrazio ancora una volta l’assessore del Comune di Avezzano, Loreta Ruscio, che si è sempre dimostrata vicina alle problematiche inerenti l’azienda, prodigandosi spesso per il settore del Tpl”. “Onorato di far parte da oggi della società Scav come rappresentante del Comune di Avezzano: sono convinto di poter contribuire validamente alla crescita di questa realtà, avendo nel passato già avuto esperienze in campo commerciale e gestionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – commenta, infine, Di Profio – Ringrazio l’amministrazione comunale per la fiducia e il presidente Rocchi per l’accoglienza – L’azienda è composta da professionalità serie e preparate e porta avanti, in maniera determinata, idee innovative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per passare all’azione concreta e fattiva: cercherò di portare all’attenzione della Scav tutte le istanze dei cittadini e viceversa, ovvero rappresenterò le istanze dell’azienda all’amministrazione comunale”. Ai nastri di partenza anche l’annunciata nuova linea di trasporto pubblico, che servirà la zona commerciale, con ben 10 corse giornaliere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

