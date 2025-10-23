Avezzano scommette sui giovani: “Il Filo di Arianna” e “CampusLab Abruzzo” uniscono formazione e inclusione. Mercoledì, alle 15, conferenza stampa con l’assessore regionale Santangelo per illustrare i dettagli

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Due progetti, un’unica visione: dare ai giovani strumenti, spazi e opportunità per crescere – si apprende dalla nota stampa. È questo il filo conduttore della conferenza stampa promossa dal Comune di Avezzano per mercoledì 22 ottobre alle ore 15, nella Sala Consiliare del Municipio, dove verranno presentate le iniziative “CampusLab Abruzzo” e “Il Filo di Arianna”: due progetti strategici che mettono al centro istruzione, inclusione e contrasto alla povertà educativa minorile – Apriranno i lavori il sindaco Giovanni Di Pangrazio e l’assessore regionale Roberto Santangelo, la cui presenza testimonia la piena collaborazione istituzionale tra Comune e Regione nella costruzione di percorsi concreti per il futuro dei giovani abruzzesi – precisa il comunicato. Seguiranno gli interventi del vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola Domenico Di Berardino, del dirigente scolastico dell’IIS “Ettore Majorana”, Prof.ssa Flavia Cannizzaro promotore del CampusLab Abruzzo e dei rappresentanti dei partner del progetto Il Filo di Arianna, primo in Abruzzo nella graduatoria regionale dedicata al contrasto della povertà educativa minorile – “Avezzano vuole essere un punto di riferimento per i giovani e per la loro crescita – dichiara il vicesindaco Domenico Di Berardino – Con Il Filo di Arianna, progettato insieme al comune di Sulmona e con eccellenti partner, sosteniamo i bambini e gli adolescenti più fragili, creando reti di supporto e interventi educativi mirati – aggiunge la nota pubblicata. Il CampusLab Abruzzo vede il comune come partner di una importante iniziativa di formazione post-diploma, che può offrire un’opportunità concreta di crescita professionale – È la dimostrazione che la collaborazione tra istituzioni e attori del territorio può generare politiche pubbliche di valore e di impatto reale – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” Il CampusLab Abruzzo, proposto dall’IIS “Ettore Majorana” e sostenuto dalla Regione Abruzzo su iniziativa dell’assessore Santangelo, è candidato al bando ministeriale per la realizzazione di campus scolastici post-diploma (EQF5). Il progetto prevede l’accoglienza settimanale di studenti provenienti da altri comuni, con alloggi e servizi formativi integrati, e punta a diventare il primo polo tecnico-residenziale della regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Filo di Arianna – elaborato dai Comuni di Avezzano e Sulmona in coprogettazione con una rete di enti pubblici e privati – ha ottenuto un finanziamento regionale di circa 800 mila euro, destinato ad azioni educative e di sostegno psicologico per minori da 0 a 17 anni – precisa la nota online. Tre le aree d’intervento laboratori e prevenzione, mentoring, inclusione e salute mentale per gli adolescenti – precisa la nota online. Almeno il 20% del budget sarà dedicato alla psicologia scolastica, con la possibilità di ulteriori fondi comunali – Un doppio investimento, dunque, in istruzione e benessere giovanile, che conferma Avezzano come città laboratorio di politiche sociali e formative orientate al futuro – aggiunge testualmente l’articolo online.

