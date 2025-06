Avezzano, Scuola e piazza di Caruscino, coperture mobili in piazza Risorgimento, spartitraffico Dinopark, concerti: via libera a 2 milioni di euro di investimenti per nuovi interventi, senza aumenti di tasse

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’amministrazione approva, con lago anticipo, l’assestamento di bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ok alla variazione con gli investimenti Una città in trasformazione, che avanza con i cantieri già attivi e prepara il terreno per nuove opere strategiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Consiglio comunale di oggi ha approvato in anticipo, circa 60 giorni prima della scadenza di fine luglio, l’assestamento di bilancio e una variazione fondamentale che libera – come sottolineato dall’assessore al bilancio Alessandro Pierleoni e dal presidente della commissione consigliere Lucio Mercogliano- risorse per circa 2 milioni, destinate a interventi immediatamente cantierabili – aggiunge la nota pubblicata. Il tutto senza alcun aumento della pressione fiscale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Amministrazione Di Pangrazio, in una fase decisiva di rilancio urbano, conferma una gestione virtuosa e concreta delle finanze comunali, capace di coniugare stabilità dei conti pubblici e importanti investimenti – Mentre procedono spediti i lavori già partiti, tra cui l’ex asilo nodo “Orsetto Bernardo” in via Trento e i nuovi plessi scolastici in via Fucino e via Pertini, il Comune mobilita risorse significative per completare interventi attesi dalla cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Ecco il dettaglio delle principali opere finanziate con la variazione di bilancio approvata oggi: Completamento scuola di CARUSCINO: 100.000 euro per rifiniture e sistemazioni finali;Riqualificazione della piazza di CARUSCINO: 50.000 euro per il decoro e la fruibilità del centro della frazione che si aggiungono agli altri 50 stanziati dalla regione Abruzzo grazie all’assessore Mario Quaglieri – precisa il comunicato. La possibile realizzazione dell’opera era stata anticipata in un incontro pubblico con i residenti, alla presenza della consigliera delegata al quartiere Federica Collalto – riporta testualmente l’articolo online. Viabilità e spartitraffico pedonale per il DINOPARK: 216.000 euro per migliorare l’accesso all’area, sempre più attrattiva per famiglie e bambini;Coperture mobili per PIAZZA RISORGIMENTO: un intervento di riqualificazione urbana che renderà la piazza utilizzabile in ogni stagione e per ogni tipo di evento; nell’area già pedonalizzata – viene evidenziato sul sito web. Il progetto – elaborato dal team di professionisti 1AX – nasce per dotare il centro cittadino di una struttura multifunzionale, capace di rispondere alle esigenze della comunità. L’intervento riguarda Via Corradini, area pedonale centrale, dove sarà installata una “pensilina tecnologica” modulare, integrata con la piazza e il contesto commerciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Composta da tre corpi con pilastri triangolari e copertura in legno, la struttura sarà autonoma grazie all’energia prodotta da un impianto fotovoltaico – recita il testo pubblicato online. Pensata per adattarsi ai diversi momenti della giornata, offre ombra, sedute e illuminazione, diventando punto di sosta, incontro e gioco – Di giorno accoglie lavoratori e clienti dei negozi; a pranzo è ideale per le attività di ristorazione; nel pomeriggio è spazio per famiglie e bambini – precisa il comunicato. La sera si trasforma in luogo di socialità e relazioni – aggiunge la nota pubblicata. L’intervento punta a riqualificare lo spazio urbano con una soluzione replicabile in altri contesti – Tra le risorse c’è anche spazio per un grande concerto sul tema della pace per arricchire l’offerta cittadina e valorizzare i luoghi pubblici attraverso la cultura – si legge sul sito web ufficiale. Prevista anche una sperimentazione per avviare la gestione dei parcometri ad un nuovo e più moderno sistema – si apprende dal portale web ufficiale. “Portiamo avanti una visione chiara – commenta il sindaco Giovanni Di Pangrazio – fatta di attenzione ai quartieri, alle scuole, alla sicurezza urbana e alla bellezza degli spazi pubblici – precisa il comunicato. Oggi, grazie a una gestione attenta e responsabile del bilancio, liberiamo nuove risorse importanti, senza pesare sui cittadini, e continuiamo a cambiare il volto della città.” Il via libera del Consiglio comunale rafforza un percorso amministrativo che nelle ultime settimane ha già visto passi avanti decisivi, sia sulla manutenzione di strade e marciapiedi sia su progetti strategici: mentre vanno avanti i lavori al nuovo municipio e alla rotatoria di Caruscino, per la Ciclovia delle Stelle, domani verranno ufficialmente affidati ai lavori alla ditta vincitrice, mentre per la riqualificazione di piazza Matteotti, quella antistante la stazione, si sta procedendo in queste ore alla verifica delle offerte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una visione concreta e coerente di città, che cresce passo dopo passo, unendo rigenerazione urbana, qualità della vita e investimenti per il futuro –

