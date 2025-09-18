Avezzano, Sempre più fondi per il benessere di bambini e ragazzi: il Consiglio comunale di Avezzano approva la variazione di bilancio per la nuova palestra dell’I.C. Pomilio

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il Consiglio comunale di Avezzano, ha dato il via libera alla Variazione di Bilancio che rende effettivamente “operativi” e pronti all’uso tutti i fondi disponibili per la realizzazione della nuova palestra dell’Istituto comprensivo Pomilio della città, derivanti in gran parte dai canali di finanziamento del PNRR (Missione 4) e in parte dalle casse comunali – Verranno investiti in totale oltre 900 mila euro per la costruzione della nuova opera, che sarà a beneficio di tutta la popolazione scolastica – si apprende dal portale web ufficiale. Ora, lo step successivo sarà l’affidamento della progettazione: un passo importante che sarà preceduto da una valutazione geologica dell’area; il tutto in tempi brevi – aggiunge la nota pubblicata. Per la realizzazione della nuova palestra, il Comune è intervenuto economicamente con un cofinanziamento di 117 mila e 600 euro, fondo votato ieri dall’assise – si apprende dalla nota stampa. Con una rapida tabella di marcia, quindi, si procederà all’affidamento della progettazione, all’acquisizione dei livelli di progettazione e poi all’appalto dell’opera – si apprende dal portale web ufficiale. La nuova palestra della scuola Pomilio avrà un’estensione di 468 metri quadri, comprensivi di spogliatoi per alunni e docenti e di spazi tecnici – precisa la nota online. Di berardino La struttura sarà utilizzata nel corso di tutto l’anno scolastico dai 291 studenti delle 13 classi dell’Istituto, ma potrà essere frequentata anche d’estate, perché potrà ospitare eventi, manifestazioni e attività di alto tenore sportivo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Un traguardo nel traguardo – commenta il vicesindaco Domenico Di Berardino che detiene la delega alle politiche scolastiche e alla gestione del PNRR – Dentro una struttura meravigliosa, inaugurata nell’anno 2019 e facente parte del progetto “Scuole Sicure” del primo mandato del nostro sindaco, premiato a livello nazionale, presto si taglierà il nastro per un’altra opera meravigliosa, la palestra, che è a tutti gli effetti un laboratorio sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La scuola Pomilio potrà presto contare su uno spazio sportivo interno tutto nuovo e autonomo, che andrà ad impreziosire ancora di più un edificio scolastico che ha già vissuto nel giugno del 2024 l’inaugurazione di campi esterni moderni e coloratissimi, adibiti alle attività del basket e della pallavolo – Bella dentro e fuori: questa è la meta che vogliamo ottenere ed è ciò che otterremo anche per tutte le altre strutture scolastiche del nostro territorio – Ringrazio la dirigente scolastica Irene Bracone per la costante e squisita sinergia che ha dimostrato di avere con la nostra amministrazione comunale”.

