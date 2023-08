Avezzano, Sentieri e sapori, ad Avezzano la notte bianca con itinerari di gusto sotto le stelle

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Questa sera, 9 agosto, secondo appuntamento con degustazioni di vini regionali e spettacoli vari Continua la magia dell’estate di Avezzano tra musica, arte e shopping e per questa sera anche degustazioni di vino – recita il testo pubblicato online. Secondo appuntamento delle Notti bianche di Avezzano, con Sentieri e Sapori – Itinerari di gusto sotto le stelle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo il successo della prima serata del 26 luglio, ulteriori attività commerciali tra locali e negozi hanno aderito alla manifestazione voluta dall’Amministrazione Comunale e promossa da Confesercenti, sotto la direzione di Bruno Panetta, responsabile Fismo, condivisa anche dalle altre associazioni di categoria, con la collaborazione di tutti i locali, coordinati da Giovanna Favoriti. Parterre molto ricco per questa seconda serata con diversi artisti del territorio e un grande spettacolo finale in piazza Risorgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Il live delle band inizierà a partire dalle 21 con i seguenti gruppi musicali: Distillatos, Gatto Nero Gatto Bianco, Duo Quizas, Viva la Vida, Bubble Gum, Maxwell Pies, Venanzio Venditti, Antonello Ciani, Trio Giancarlo, Stefano e Gianluca – si apprende dal portale web ufficiale. I dj set cominceranno dalle 23.30, orario in cui si esibiranno anche i Mama Lover nella piazza centrale con musica dance anni 90 Si esibiranno nei vari punti allestiti nei pressi dei locali che hanno aderito al progetto; nella seconda parte della serata, cinque punti di dj set e lo spettacolo dei Mama Lover in Piazza Risorgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Non solo musica, ma anche arte con le opere dei sessantasettezerocinquantuno e degustazioni di vini del territorio nei locali che partecipano all’evento, utilizzando anche menù con prodotti tipici, in particolare con le Patate Igp del Fucino – recita il testo pubblicato online. “Tante altre attività hanno chiesto di partecipare a questa iniziativa dopo la serata sperimentale del 26 luglio”, commenta l’assessore Pierluigi Di Stefano, “Sono molto soddisfatto di questa proficua collaborazione tra associazioni, locali e amministrazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mi auguro che tantissimi concittadini e turisti vorranno anche in questa circostanza, cogliere l’occasione di trascorrere una bella serata in centro città”. Per la realizzazione dell’evento, è prevista la chiusura al traffico di alcune strade dalle ore 18.30: via Cataldi, dall’incrocio con via N.Sauro fino a via Amendola, via Amendola fino all’incrocio con via Veneto; Via Veneto dall’incrocio con via Corradini sino a Via Valeri; via Trento a partire dall’incrocio con via A. Diaz. Chiuso al traffico anche il tratto di via Corradini che arriva a via Pagani, Corso della libertà fino a via Valeri e il tratto di via Monte Grappa da via Bagnoli a via Valeri; via A.Gramsci, a partire dall’incrocio con via C. Battisti fino all’incrocio con via N. Sauro – aggiunge testualmente l’articolo online.

