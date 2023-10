Avezzano, Servizi essenziali a San Pelino: terminati i lavori per gli allacci lungo via degli Appennini, il consigliere Fracassi: “Una riqualificazione attesa da tempo: ora è realtà grazie all’Amministrazione e al Cam”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Sono appena terminati i lavori di manutenzione e sistemazione di via degli Appennini, a San Pelino con la messa in opera della rete fognaria e dei servizi di acquedotto – “Un’operazione di miglioramento e di maggiore fruibilità della zona – sottolinea il consigliere delegato alla frazione, Ernesto Fracassi – richiesta dai residenti sin dal 2007, da quando l’allora consigliere comunale Gino Di Cicco cominciò ad occuparsi dell’iter di rigenerazione di quell’area di San Pelino, che poi, purtroppo, non ha più trovato seguito – recita il testo pubblicato online. La nostra amministrazione punta a migliorare sempre quella che è la qualità della vita dei residenti di ogni angolo di Avezzano e delle sue frazioni – Un ringraziamento va al Consorzio Acquedottistico Marsicano che ha raccolto le nostre sollecitazioni, trasformandole poi in lavori finalmente compiuti”. L’operazione di portare l’acqua e relativo scarico dei reflui a quarantacinque utenze della carreggiata, tra abitazioni esistenti e terreni edificabili, è stata condotta in due step: lo scorso anno, è stato realizzato lo scavo che collega lo scarico di via Lionelli a via degli Appennini – aggiunge la nota pubblicata. Agli inizi di settembre 2023, invece, è partito il secondo step di lavori, che ha riguardato il tratto che da Via degli Appennini arriva sino a via Verrazzano, ora pronta per gli allacci. “Abbiamo risposto con solerzia ad una necessità dei residenti, mediando con il CAM e lavorando in to sinergia affinché anche questa parte di città potesse ricevere un servizio essenziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. – aggiunge Fracassi – Come delegato per la frazione di San Pelino, sono onorato di poter essere un punto di riferimento costante nell’amministrazione facendo da collante tra le esigenze della comunità e le decisioni prese dall’ente”.

