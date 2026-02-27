Avezzano, Servizio Civile Universale 2026, pubblicato il bando: opportunità per 20 volontari

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il 24 febbraio 2026 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando Ordinario 2026 per la selezione degli operatori volontari del Servizio Civile Universale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’opportunità concreta per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano impegnarsi in un’esperienza formativa, professionale e di cittadinanza attiva della durata di 12 mesi – Modalità di presentazione della domandaLa candidatura deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line), accessibile da PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo: https://domandaonline – recita la nota online sul portale web ufficiale. serviziocivile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. it/ Scadenza: ore 14.00 dell’8 aprile 2026Dopo tale termine il sistema non consentirà l’invio delle domande – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attenzione:È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e un’unica sede – Le domande inviate con modalità diverse da quella online non saranno prese in considerazione – si apprende dalla nota stampa. I numeri del Bando 2026Nel presente bando ANCI Servizio Civile seleziona:2.658 volontari, di cui 537 con basso reddito e 42 con disabilitàCoinvolgimento di 790 Enti locali In Abruzzo7 progetti attivi, 116 volontari richiesti, di cui 31 volontari con basso reddito, 0 volontari con disabilità. Il progetto nel Comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Presso il Comune di Avezzano sono richiesti:20 volontari, di cui 6 volontari GMO basso reddito – riporta testualmente l’articolo online. Settore: Sicurezza e Prevenzione in Abruzzo – Ambito: Protezione CivileDurata: 12 mesi Obiettivi del progetto:Potenziare il presidio di assistenza e informazione alla popolazione durante eventi e manifestazioni.Rafforzare le attività di sensibilizzazione nelle scuole e verso la cittadinanza – Un’esperienza operativa che permette di contribuire attivamente alla sicurezza del territorio e alla diffusione della cultura della prevenzione – Impegno richiestoDurata: 12 mesi, circa 25 ore settimanaliServizio da svolgere in presenza presso la sede scelta in fase di candidatura – viene evidenziato sul sito web. Requisiti di partecipazionePer presentare domanda è necessario:Essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure di un Paese extra UE con regolare soggiorno in Italia – si legge sul sito web ufficiale. Aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda – viene evidenziato sul sito web. Non aver riportato condanne penali nei casi previsti dal bando (come delitti contro la persona, reati legati ad armi, terrorismo o criminalità organizzata). I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata del servizio (eccetto il limite di età). Cosa offre il Servizio CivileTutti i progetti prevedono:Certificazione o attestazione delle competenzePercorso di orientamento al lavoroContributo economico mensile di € 519,47Attestato di fine servizio Si tratta di un percorso strutturato che combina esperienza pratica, formazione e crescita personale, con un riconoscimento economico mensile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dove consultare il bando completoTutti i dettagli ufficiali, incluse modalità operative e specifiche dei progetti, sono disponibili sul sito: https://www.scelgoilserviziocivile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. gov.it/leggi-il-bando/ Il Servizio Civile Universale rappresenta un’occasione strategica per i giovani che desiderano investire un anno nella crescita personale e professionale, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo e alla sicurezza del proprio territorio –

