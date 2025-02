Avezzano, Servizio di raccolta rifiuti: modalità corrette per il conferimento

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Rispettiamo la nostra città:• Separare correttamente i propri rifiuti;• Esporre le attrezzature sul fronte strada dalle ore 19:00 della sera precedente, alle ore 05:00 del giorno di raccolta e ritirare le stesse al termine della raccolta• Utilizzare esclusivamente le attrezzature fornite da Tekneko;• Per eventuali rifiuti in eccedenza utilizzare un sacco trasparente e posizionarlo sopra il proprio contenitore;• L’utilizzo del sacco nero/opaco è vietato – aggiunge testualmente l’articolo online. Tekneko, qualora rilevi delle non conformità nel rifiuto conferito, come sempre non vuoterà il contenitore, apponendo il consueto bollino rosso – recita il testo pubblicato online. Verranno informati l’Ufficio Ambiente del Comune di Avezzano e la Polizia Locale, per i relativi accertamenti d’ufficio – riporta testualmente l’articolo online. ATTENZIONEI rifiuti non sono stati ritirati perché: Il contenitore Tekneko è assenteHai sbagliato contenitoreSacco nero o non biodegradabileHai inserito rifiuti non conformi:CartaMetalloOrganicoPlasticaVetro In caso di problemi, è necessario contattare Tekneko per ricevere assistenza e correggere eventuali errori – aggiunge la nota pubblicata. Numero Verde: 800.501.690whatsapp: 342 5493071Indicando nome e cognome intestatario TARI e indirizzo immobile

