Avezzano, Servizio Tributi del Comune di Avezzano, da lunedì 21 agosto nuovi numeri gratuiti per informazioni. I numeri verdi saranno: 800-668216 (Ici, Imu, Tasi) e 800-668226

Un cambio di passo fondamentale per semplificare al massimo le modalità di comunicazione e di contatto tra utenti ed uffici e per rendere ancora più accessibili i servizi al cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Partirà da lunedì, nel Comune di Avezzano, lo switch funzionale per il Servizio Tributi, che permetterà di comunicare informazioni e dati sulle imposte Ici, Imu, Tasi e Tari in maniera più agevole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Verranno attivate dal 21 agosto nuove modalità di contatto tra la cittadinanza e il front office, per una più capillare, agile e agevole funzionalità dello sportello – recita il testo pubblicato online. Il cambiamento avrà tre fasi e riguarderà, in particolare, la sostituzione dei vecchi numeri di telefono degli operatori – precisa la nota online. Saranno attivati, difatti, da lunedì, i nuovi numeri verdi 800-668216 per Ici, Imu, Tasi e 800-668226 per la Tari – precisa la nota online. Attivata nuova corrispondenza via email, la quale dal 21 agosto in poi verrà effettuata esclusivamente tramite l’indirizzo PEC dell’Ente, ovvero: comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. avezzano – recita il testo pubblicato online. aq@postecert.it). Il vecchio indirizzo email tributi@comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – riporta testualmente l’articolo online. aq.it sarà dismesso – Novità anche per i colloqui di persona, che avverranno sempre presso gli sportelli del front office di via Vidimari al secondo piano, ma da lunedì l’utente potrà prenotare un appuntamento direttamente attraverso la piattaforma informatica “eAgenda” (servizio attivo sulla home-page del sito web del Comune). Si sottolinea che la casella PEC del Comune è abilitata a ricevere messaggi anche da indirizzi email non certificati; è idonea, quindi, anche per una corrispondenza informale – Commenta così le novità l’assessore ai Tributi, Loreta Ruscio: “Un ulteriore passo per rendere il comune più vicino al cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. È da evidenziare, inoltre, che i nuovi numeri di telefono, attivi da lunedì, sono totalmente gratuiti per l’utente”.

