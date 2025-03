Avezzano, Settimana scientifica, ragazzi del Pollione a colloquio con il sindaco sulle meraviglie della scienza

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:“La passione di questi ragazzi per la scienza e la tecnologia fa ben sperare per il futuro” è il commento a caldo del Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio che questa mattina ha visitato i laboratori realizzati dagli studenti del Liceo Vitruvio Pollione in occasione della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica – Con l’ormai consueto entusiasmo, i giovani hanno accolto il primo cittadino mostrando nelle varie aule del Liceo alcune delle numerose attività che concretizzato sotto la guida del corpo docente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non è mancato il tempo per alcune foto e tanti ragazzi hanno voluto anche la firma ricordo sulla maglietta ufficiale della Settimana – “I miei complimenti alla Preside per questo interessante appuntamento che rappresenta una tradizione culturale ormai per il liceo avezzanese”, ha dichiarato il Sindaco, “mi congratulo con tutti gli insegnanti che hanno supervisionato i giovani in queste attività ed auguro a tutti gli studenti che partendo dalla loro passione, possano trovare la strada per realizzare i propri sogni – aggiunge la nota pubblicata. È stata una mattinata davvero piacevole”.

